南檢查造假連署 律師：有向上偵辦可能性

律師黃帝穎表示，台南地檢署偵辦造假連署，類似的結構可能會投射到全台各地，且南檢也提及有其他人另案偵辦，這部分是否涉及國民黨台南市黨部主委謝龍介或國民黨中央，這兩個層次的可能性都有。（記者蔡文居攝）

2025/06/10 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨推動罷免民進黨民代的連署行動，多個縣市黨部涉及死亡或造假連署而被檢調搜索、約談，多名黨工被羈押禁見。律師黃帝穎表示，以台南地檢署為例，十一人起訴、三十七人緩起訴，類似的結構可能會投射到全台各地，且南檢也提及有其他人另案偵辦，這部分是否涉及國民黨台南市黨部主委謝龍介或國民黨中央，這兩個層次的可能性都有。

黃帝穎表示，院檢目前大概都是以偽造文書、個資法做為搜索和羈押的法律依據。偽造文書較明顯的是大量的死人連署，因為死人不會爬起來連署，這就是偽造文書的鐵證。以南檢的起訴內容來看，大量抄名冊才會出現很多死人連署，這就是未經他人同意或授權偽簽他人名字，可處五年以下有期徒刑，且是一罪一罰。

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他認為，南檢起訴十一人、緩起訴三十七人的類似結構，可能會投射到全台各地，刑事訴訟法規定羈押期限一次二個月，且因偽造文書不是複雜的犯罪，各地檢署可能會在延押前夕就提起公訴。

黃帝穎也說，因為南檢新聞稿有特別提及，還有涉及本案的其他人另簽分他案偵辦，這部分是否涉及謝龍介？因為現在還是立院會期，有憲法保護傘，因此目前還不在偵查作為範圍內。另一部分，是否可能來自黨中央的指示？這兩個層次的可能性都有。

其他縣市若起訴

規模和結構應和南檢一樣

黃帝穎指出，除高雄以外，其餘各地大多是國民黨黨工被收押，這個比較清楚的是它有指揮系統，或有提供名冊的情況，的確有結構性犯罪的可能，後續各縣市地檢署提起公訴的起訴書，可能就會有相對應的情形，規模和結構應該都會和南檢一樣，其指揮系統可能是主委或副主委一直往下。

他說，南檢三十七人認罪獲緩起訴，就代表打臉（國民黨主席）朱立倫是法盲，朱至今仍說沒有偽造文書，但抄名冊就是偽造文書，和違反個資法一樣都是五年以下有期徒刑；至於基隆、花蓮比較特別的是有行政處長涉案，公務員會加重其刑二分之一，所以最重是七年半徒刑。

至於本案是否可能追溯至朱？黃帝穎直言：「要看他下指令到什麼程度。」他說，如果在會議中有人向朱反映連署時間來不及，朱因而下令先抄黨員名冊，就會變成是共犯且是主謀，這要看檢調查扣的電磁紀錄還原到什麼程度。

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