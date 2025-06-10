謝龍介：罷林俊憲、王定宇 連署失敗

身兼國民黨南市黨部主委的立委謝龍介（右四）昨宣布罷免連署失敗後，與黨籍議員一起高喊「國民黨加油！」（記者蔡文居攝）

2025/06/10 05:30

〔記者蔡文居、吳俊鋒、王俊忠、劉婉君／台南報導〕國民黨台南市黨部發起罷免民進黨立委林俊憲、王定宇，身兼國民黨南市黨部主委的立委謝龍介昨天召開記者會，宣布罷免連署失敗，不會送件，所有的資料將全部銷毀，之後將到全國各區宣講，投入協助同黨立委全力反罷免。

連署過程違誤 謝：向大家致歉

對於是否會辭黨部主委一職以示負責？謝龍介表示「沒有必要！」黨部主委職務是一個承擔，如果有人願意來共同負擔，樂觀其成。對於國民黨台南市黨部在連署的過程，有做了一些連署的違誤，造成一些負面效應，他個人向大家致歉，這部分要有勇氣承擔，但還是感謝大家參與連署的熱情不減，會繼續為台灣的民主鞏固而奮鬥。

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謝龍介表示，罷免林俊憲、王定宇兩人的連署書份數差不多，很遺憾，雖然大家很熱情，但這次的連署沒有達到六成，離目標還有一段距離，也顯示出國人反對所謂的大罷免，在此向所有參與連署的朋友致上最高的謝意。

謝龍介是在五月一日宣布針對林俊憲和王定宇展開罷免連署，依二階罷免兩人的法定門檻均約二萬六千人的連署來計算，連署六成的份數約為一萬五千六百份，也就是兩人的罷免案距離門檻都至少差一萬份以上。

王定宇 林俊憲感謝市民支持

王定宇強調，罷免案中的偽造文書部份，是場具組織性、集團式，以及大規模的犯罪行為，懇請司法能持續查辦、嚴懲；感謝超過九成以上市民的支持，以及對所屬團隊的肯定，讓這場罷免鬧劇因師出無名而告終，會持續不分黨派，服務廣大市民。林俊憲回應說，感謝台南市民對他與王定宇的肯定，會在立委工作更認真負責、回報市民期待；這也證明罷免的民主行動須由下而上，由政黨推動由上而下的罷免注定會失敗。

國民黨發動罷免十七位民進黨立委，目前仍無一案二階連署送件。罷陳冠廷、王美惠兩案在一階提議就未成案；罷王定宇、吳思瑤等十一案因二階送件截止日連署份數不足或領銜人未現身而告終；目前僅剩李坤城、黃捷、許智傑、陳俊宇共四案仍在二階連署階段。

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