洪孟楷活動照宣傳反罷 新北綠議員質疑行政不中立

2025/06/10 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕全台大罷免延燒，新北市議會民進黨團昨天質詢指出，近期各地活動涉及行政不中立，並點名國民黨籍立委洪孟楷參與公部門活動使用反罷免標語，甚至在未公告投票日之前設立看板宣傳反罷免，恐違反選罷法。市長侯友宜強調，「公職體系應行政中立，但能管得住別人的臉書與言論自由嗎？」

市議員鄭宇恩出示八里區舉辦的節能減碳環境生態觀摩活動照片，有民眾拿出反罷免手舉牌，涉違反行政中立，市府卻未制止，是否代表「罷免團體也可以進入宣傳」？此外，淡水舉辦健行活動，洪孟楷拿照片發臉書，貼上反罷免標籤，裡面有區長，是否涉嫌為特定人士站台？目前尚未公告投票時間，洪掛出看板宣傳反罷免，已違反選罷法，她直言「新北市府行政不中立」。

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侯友宜說，若違法會依法處理，但「一張照片不能當成證據，也不能限制他人的言論自由」，「公職體系要行政中立，但能管住別人的臉書與言論自由嗎？」

民進黨團總召廖宜琨提到，罷免藍委和綠委案呈現「卅一比○」態勢，呼籲民眾投下同意罷免票，讓國家恢復正常，他高喊「大罷免、大成功」口號，遭國民黨籍議長蔣根煌質疑「這跟市政哪有關係？」

侯友宜回應，「我反對大罷免，要和諧團結的台灣」，並嗆中央政府，「砍預算要砍地方的，沒看過這樣的政府啦！」呼籲一般性補助款趕快還給地方，政治不要用人民納稅錢綁架。

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