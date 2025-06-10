中二「解顏行動」 公布14連署點

中二「解顏行動」距離安全門檻還差3500份，志工假日沒休息，持續在選區掃街收連署書。（記者陳建志攝）

2025/06/10 05:30

〔記者陳建志、歐素美／台中報導〕台中罷免團體二階連署都已經順利送件，預估六月十五日前會收到補件公文，中二「解顏行動」罷團表示還差三千五百份；中三罷免楊瓊瓔距離安全門檻也少二千五百份；中八罷免江啟臣距離安全門檻則尚差一四八五份，罷團號召各地的志工前來協助，就連假日也沒休息，全力衝刺。

中二「解顏行動」罷團表示，因送件未達安全門檻，憂心無法順利補件進入三階投票，疾呼還要三千五百份連署才是投票關鍵，志工假日仍沒休息，持續在選區擺攤、掃街，希望民眾踴躍連署順利過關。

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昨天也公布本週六月九日至十二日共十四個連署點，包括沙鹿早市、公明夜市；大肚彰化銀行前；霧峰中正路中華電信前；烏日全家三民店前；龍井龍津全聯前，請民眾就近連署。

中三罷免楊瓊瓔距離安全門檻還少二千五百份連署書，志工為了衝連署持續擺攤，並在街頭舉牌，希望能增加連署份數。

中八罷免江啟臣罷團則表示，近日收件狀況不佳，距離安全門檻尚差一四八五份，領銜人廖芝晏表示，志工已全力投入，但因選區幅員遼闊，志工人數仍不足，收件狀況不佳，希望更多志工朋友們協助投入中八收件。

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