銀樓成共諜案在台地下銀行 中國誘使缺錢軍士官 交付漢光演習機密

橋頭地檢署偵辦空軍雷達站洩密案，查出高雄市左營軍區附近的「金足山」寶鑽銀樓，多年來成為中國在台發展組織的地下匯兌交易中心，依法起訴。 （資料照）

2025/06/10 05:30

〔記者蔡清華／高雄報導〕橋頭地檢署偵辦空軍雷達站洩密案，查出高雄市左營軍區附近的「金足山」寶鑽銀樓，多年來成為中國在台發展組織的地下匯兌交易中心，負責人許晃�昨被橋頭地檢署依銀行法偵結起訴。許嫌先前已因違反銀行法案件被判處一年九月，緩刑五年，之後仍持續犯案，檢方認被告漠視法治，建請法院從重量四年徒刑，並追回六百萬元不法所得。

左營軍區金足山銀樓轉匯資金

負責人起訴 追600萬不法所得

地下錢莊業者黃琮壹涉嫌受綽號「勇哥」的中國男子王志勇指示，二○一九年起在台利用網路廣告，接觸急需用錢之軍、士官，藉由代為免除賭債並給予工作獎金，誘使國軍官兵刺蒐、交付漢光演習等國軍機密。

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橋檢偵辦後，查出空軍雷達站陳姓上尉、陳姓士官及憲兵賴姓中士與黃男往來，借貸金額多達數十萬元；橋檢前年底發動搜索，帶回黃男胞妹及陳姓上尉、賴姓士官等人，還查出銀樓業者許晃�協助黃男及「勇哥」轉匯一百多萬元資金，用於吸收軍人交付機密之用，許男裁准羈押。

軍士官洩密案經橋檢移轉高雄高分檢偵辦偵結，依違反國安法、國家機密保護法等罪，起訴陳姓上尉等三名官兵及黃男胞妹共四人，全案由二審審理中。黃琮壹案發後疑逃往中國，檢方另案發布通緝。

檢方查出，「金足山」寶鑽銀樓自二○二一年三月十九日起至二○二三年十月廿三日止，透過指定銀行帳戶或於銀樓當面收受新台幣現金後，再將折算匯率後之人民幣款項匯至委託人指定之中國地區帳戶；或反向操作，自中國收受人民幣後，匯新台幣至國內帳戶，非法交易對象多達十餘人，不法所得逾六百萬元。

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