（新北）韓國瑜挺洪孟楷 罷團批與民意脫節

2025/06/09 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市立委洪孟楷七日參加國民黨八里區黨部綜合座談會，邀請立法院長韓國瑜力挺並宣導反罷免，韓國瑜說，「不知道為什麼洪孟楷要被罷免」？引發罷免團體「罷洪！刻不容楷」反彈，批評立法院高層與民意脫節，證明藍白聯軍並未傾聽民眾對國會亂象的不滿。洪孟楷表示，面對執政黨鋪天蓋地的銀彈攻擊無所畏懼，這才是人民的力量。

「罷洪！刻不容楷」領銜人方柏翔表示，洪孟楷遭罷免源自民間對其「監督失職、作秀優先」的不滿，洪在選區至少掛出廿五面反罷免廣告看板，多位於交通要道與商業鬧區，反映資源豐沛；反觀罷團自費募資，遭部分業者以「政治壓力」為由拒絕廣告合作，形同剝奪人民發聲空間，凸顯政治現實的不對等。

請繼續往下閱讀...

方柏翔呼籲，國會應回歸理性討論與公共利益，而非成為特定政黨的工具，更不能以延會為名、行延命之實，續推未經討論的民粹法案。民主的園地需要公民修剪，罷免是憲法保障的權利。

洪孟楷回應，他始終堅持「正向、陽光、專業」，每面看板與文宣都是信任和愛的凝聚，沒有華麗口號，只有誠摯相挺與做事的精神，呼籲支持者透過提供布條掛點、發放文宣等方式，號召選民出來投票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法