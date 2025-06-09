中市罷廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋 罷團擬聯合掃街

台中市罷團表示，一旦中選會宣布投票日，將聯合市區三罷團掃街宣傳投同意罷免。（罷團提供）

2025/06/09 05:30

二階連署結果待中選會20日公告 並宣布何日投票

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市市區三個罷免國民黨立委廖偉翔、黃健豪和羅廷瑋團體的二階連署是否通過，台中市選委會表示，中選會將在二十日審定後公告說明，台中市罷團發言人杜承哲醫師表示，中選會在宣布通過當下，也會宣布何時投票，三罷團已經準備好，將在宣布當天聯合掃街，並且開始宣傳何時投票，請民眾投下同意票。

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此外，一旦二階段連署通過，罷團將全面宣傳，而有選戰經驗的民進黨該做何協助？杜承哲表示，罷團還是希望以公民團體為主，因民進黨選舉時已有跟國民黨交手的豐富經驗，因此罷團希望民進黨能補位，也就是補公民團體沒有經驗的部份，如協助公民團體一些法律問題，避免踩紅線。

將開始向市民宣傳 投下同意票

台中市選委會表示，中選會表示，首波區域立委罷免案二階連署名冊查對期限，以六月中旬前後結束者居多，中選會將於二十日開會審定，屆時中選會循例於當天會後，對外進行相關說明。

台中市罷免國民黨立委的「中四廢翔」、「 中五斷健」、「中六敲羅」三個罷團是台中市最早送二階連署書給中市選委會的罷團，而且送出的連署書超過安全門檻許多，因此將會是最早由中選會公布二階是否通過且何時展開三階投票時間的選區。

杜承哲表示，依選罷法規定，中市選委會審核後要送到中選會進行複審，預計二十日前要公布，而中市市區三罷團當天就會展開掃街，開始向市民宣傳，何時投罷免票，且要投下同意票。

杜承哲表示，這段時間，罷團已站路口宣傳，他們無法如國民黨有能力進社區來進行宣傳，只能以掃街方式來讓民眾獲得罷免訊息。

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