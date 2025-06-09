卓揆預算「輪迴」說》藍地方首長群攻 綠嗆：始作俑者是誰

行政院長卓榮泰日前預算「輪迴」說，引發藍營執政首長不滿。（資料照）

2025/06/09 05:30

〔記者董冠怡、李文德、陳鈺馥、李容萍／綜合報導〕行政院長卓榮泰七日視察屏東勝利星村，提到刪除地方補助議題，並說審查預算表決時支持中央政府的立委，所屬地方政府將優先協助，這不是報復心態，而是「輪迴」，引發藍營縣市長不滿。台北市長蔣萬安昨天批評，「行政院最該被輪迴」；雲林縣長張麗善認為「換閣揆比較快」。民進黨雲林縣立委劉建國回擊，中央總預算被藍、白立委大幅刪減，「到底誰才是始作俑者？」行政院則強調，在野黨立委及部分地方政府應正視問題，無意義的政治語言無濟於事。

蔣萬安：政院最該被輪迴

政院：政治語言無濟於事

蔣萬安昨在北市出席活動前受訪，指行政院違法在先，現在又把治理國家搞得像經營黑道堂口一樣，不只是在違法路上越走越遠，更是公然勒索、分贓，最該被輪迴的就是行政院。

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張麗善表示不認同卓揆的「輪迴說」，質疑卓榮泰言論是恐嚇威脅或是報復，城鄉差距會越來越嚴重，非常不當也不負責任，希望院長苦民之苦，別用政治制裁勒索地方政府，「要不然就換行政院長比較快」。

桃園市長張善政昨受訪直言，「這個（輪迴說）說法是他個人（卓榮泰）的想法」，中央對地方的補助款是有法律依循的，政府依法行政是政府的天職，不應把對地方的補助變成藍綠對立的工具，「這樣下去沒完沒了」。民眾黨主席、立委黃國昌也批評卓榮泰，「人治心態表露無遺」。

對於藍白的批評，民進黨雲林縣立委劉建國回擊，朝野立委在審查中央總預算時，都應該有準則，刪減或凍結必須要合情合理，中央總預算被藍、白立委大幅刪減，行政院早有說覆議不成會牽動地方補助款，對中央、地方會造成這麼大的衝擊，「到底誰才是始作俑者？」

行政院發言人李慧芝表示，立法院決議的總刪減數是二○七六億元，其中，中央政府已被刪減一四三九億元，立法院還要求行政院自行調整六三六億元，為了避免國防、外交、教育等中央政策再遭受進一步的影響，只能調整對地方政府的一般性補助款。

李慧芝強調，政府施政一定是以憲法、法律以及民意為依歸，目前中央與地方的困境是立法院不理性大幅刪除預算所造成，在野黨立委及部分地方政府應該正視問題，並理性討論合法合憲救濟方式，無意義的政治語言無濟於事。

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