蕭：強大的台灣與偉大的美國並不衝突

副總統蕭美琴前晚出席「台灣人公共事務會」青年培訓營晚宴，期盼與新世代台美人領袖攜手，續為建設民主、強化共同利益而努力。（總統府提供）

2025/06/09 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕副總統蕭美琴前晚出席「台灣人公共事務會（FAPA）」青年培訓營晚宴時表示，台美正在進行貿易談判，目標是促進經濟發展，相信強大的台灣與偉大的美國並不衝突，保衛台灣的決心是打造強大經濟夥伴關係的基礎，AI與尖端科技領域技術應為和平穩定提供服務、促進人類福祉，而非成為壓迫或侵略的工具。

出席FAPA青年培訓營晚宴

蕭美琴指出，當前台灣面對許多嶄新甚至更加艱鉅的挑戰，包括灰色地帶侵擾、軍事威脅、新興科技挑戰、經貿壓力以及全球經濟快速轉變的環境等；政府不僅要維護與深化民主與基本人權，更要保衛國家的生存，持續為台灣爭取發聲的權利。

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安全課題 台灣正與時間賽跑

蕭美琴首先談到安全層面課題，台灣正與時間賽跑，俄羅斯入侵烏克蘭的事件提醒台灣，和平不能被視為理所當然，我們還有很多工作要做，無論是FAPA的實習生、未來的領導者，或是台灣、美國的年輕一代，台灣的共同利益就是阻止任何挑起衝突的意圖，台灣也必須具備自我防衛能力。

在經貿層面，蕭美琴表示，台灣正與美國進行貿易談判，盼就對等關稅、IC相關技術的「二三二條款」及關於「大而美法案」等達成共識，政府的目標是促進經濟發展，不僅讓美國更強大，也讓台灣更強大，相信強大的台灣與偉大的美國並不衝突。

蕭美琴強調，台灣需要美國的創新、研發、設計與市場，美國也需要台灣的新創、研發與製造專長，以及台灣人民對於維護雙方共同珍惜價值的堅持，保衛台灣的決心是打造強大經濟夥伴關係的基礎，讓雙方共同在AI與尖端科技領域保持領先地位，這些技術應為維護和平穩定提供服務，並促進人類福祉，而非成為壓迫或侵略的工具。

蕭美琴接著說，第三項課題是守護台灣的民主，對於美國公民的朋友來說，這是雙方的共同利益。台灣必須強化民主，確保我們擁有避免干涉、防止資訊操作及破壞公眾對民主制度信心的工具，以確保我們的共享利益。

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