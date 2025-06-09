沈伯洋遭抹黑風暴 國安單位揭露：中共藉民主開放性 進行反射性控制

民進黨立委沈伯洋近日被捲入「賺紅錢」抹黑風暴，中國國台辦更宣布對沈父公司實施懲戒，禁與中國組織、企業或個人交易合作。（資料照）

2025/06/09 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨立委沈伯洋近日被捲入「賺紅錢」抹黑風暴，中國國台辦更宣布對沈父公司實施懲戒，禁與中國組織、企業或個人交易合作。我國安單位一份報告揭露，此次攻擊特別邪惡之處，在於中共利用台灣民主的開放性，實現「反射性控制」，迫使沈及其政治盟友，需耗費大量時間進行辯護，分散反制中國假訊息的核心工作。

港媒「大公報」六月三日整版撻伐沈伯洋「反中反智」、「沈父婚內出軌」、「倒賣中國商品賺差價」，國台辦五日進一步宣布對「台獨頑固份子」沈伯洋關聯企業，沈土城擔任負責人的兆億公司實施懲戒，台灣特定媒體同步以「賺紅錢」攻擊沈伯洋及其家人。

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迫使沈及盟友要花時間辯護

國安單位報告強調，沈伯洋是台灣反制假訊息領域的重要人物和「黑熊學院」創辦人，中國官方對沈的攻擊，具有明確戰略意圖，亦即「抹黑並癱瘓一位關鍵的認知領域防衛者」，意圖削弱台灣整個反制假訊息領域的可信度。

報告分析，中國一如日前造假「資通電軍網攻中國」，為的就是造成寒蟬效應，使其他研究人員，甚至是想發掘真相的媒體成員，在處理此類敏感議題時卻步。

報告特別點出，此次攻擊特別邪惡之處，在於這類行為是利用台灣民主社會的開放性，實現「反射性控制」，迫使沈伯洋及其政治盟友耗費大量時間資源進行辯護，分散其反制中國假訊息的核心工作，同時讓台灣內部政治對手拾起攻擊材料並放大。「台灣自身的民主與黨派動態，反過來被武器化，用以對付自己」。

針對此類混合威脅，報告提出三項關鍵建議：一、主動解構與預防性免疫。建立快速反應機制，即時地識別行動者、資訊流動路徑，並向公眾清晰解釋協同影響力作戰模式，為公眾接種「認知疫苗」。

二、強化機構透明度。台灣應制定更嚴格的媒體所有權透明度法規，強制媒體披露從外國政府附屬實體獲得的資金或補助，並在媒體平台上對有文件證明與外國政府關聯的媒體進行清晰標示。

三、促進全社會防禦。須將政府情報單位、獨立學術研究者、公民社會事實查核組織及媒體平台間的合作正式化，並投資長期媒體素養教育，教導公民辨識跨平台影響力作戰模式。

報告強調，此次事件非孤立的臨時事件，而是中共既有政治作戰理論的具體實踐，展現了「統一戰線」、輿論戰、心理戰、法律戰「三戰」等傳統策略與現代媒體戰術的融合。

分析人士指出，台灣做為民主社會，必須在維護開放性的同時，建構對此類協同認知作戰的有效防禦機制，特別是針對媒體生態系統中的外國影響力滲透問題。

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