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    沈伯洋及沈父企業遭抹黑 國安單位：中共協同特定台媒聯手攻擊

    民進黨立委沈伯洋及其父親，連日遭香港媒體、中國國台辦、特定台灣媒體攻擊，國安單位一份分析報告顯示，此事具極高度的協同性行為，為「兩岸聯手」鎖定我國會議員攻擊的首例。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋及其父親，連日遭香港媒體、中國國台辦、特定台灣媒體攻擊，國安單位一份分析報告顯示，此事具極高度的協同性行為，為「兩岸聯手」鎖定我國會議員攻擊的首例。（資料照）

    2025/06/09 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕民進黨立委沈伯洋及其父親，連日遭香港媒體、中國國台辦、特定台灣媒體攻擊，國安單位一份分析報告顯示，經多種開源情報模式分析，此事具極高度的協同性行為，為「兩岸聯手」鎖定我國會議員攻擊的首例。

    首例「兩岸聯手」 鎖定攻擊國會議員

    報告指出，六月三日凌晨四點，中共香港中聯辦旗下「大公文匯網」發布第一則報導開始，題為「沈父倒賣大陸商品賺差價 父子都是Ａ錢高手」，直至國台辦五日宣稱要「制裁」沈父企業，不到四十八小時，特定媒體開始攻擊，並直接引用中國官媒內容，與一般新聞作業原則大相徑庭。

    報告顯示，此事呈現典型認知操作三個分工階段。第一階段由中共官媒系統「大公文匯網」做抹黑擴音器，以揭露沈父的調查性報導，稱家族公司與中國有商業往來，提供具體攻擊「材料」。第二階段由台灣特定媒體，將源自境外的敘事「清洗」為台灣內部政治爭議，大量引述在野黨政治人物及名嘴言論，將境外政治操作直接轉移為國內黨派鬥爭。

    第三階段由國台辦出手譴責，宣布制裁，為行動設定「主敘事」再次擴散。分析顯示，用語與修辭策略上，無論中國官方、大公文匯網、特定台媒，均使用共同「標籤化用語」，如「台獨頑固份子」、「抗中急先鋒」VS.「中國推銷員」，及「雙標」、「賺紅錢」等批判暗示用語，與新聞用語及事實有相當出入。

    挑戰台灣民主紅線 值得高度重視

    國安人士強調，過去以來，台媒協同境外操弄認知情形並不少見，但這次是「兩岸聯手」鎖定我國會議員攻擊首例，直接挑戰台灣民主紅線，值得高度重視。

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