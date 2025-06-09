大罷免攻防》藍：訴求柯建銘取代韓 加強藍白合

面臨大罷免，國民黨團表示，在可預期的未來，大家可以看到很具體的藍白合作。（資料照）

2025/06/09 05:30

〔記者林欣漢、何玉華／台北報導〕全台大罷免戰火延燒，面臨第三階段罷免投票的國民黨立委可能上看卅席，外界關注後續的反罷免衝刺，以及藍白如何加強合作。國民黨團書記長王鴻薇昨表示，黨對黨的部分，在可預期的未來，大家可以看到很具體的藍白合作；國民黨立委謝龍介則拋出若大罷免成功，立法院長會是民進黨團總召柯建銘，盼催出反罷免的動能。

國民黨主席朱立倫在大罷免初期喊出「以罷制罷」，但罷免綠委二階送件及最後連署衝刺情況極為嚴峻，甚至可能面臨「剃光頭」的窘境，被罷免的藍委除了積極回防選區，加強掃街、站路口宣講、掛看板，也邀請立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕「四大天王」站台宣傳。

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一名國民黨中常委表示，大罷免對國民黨的情勢十分不利，被罷免的藍委都在勤跑基層，目前大家普遍的認知是在大罷免投票後進行主席改選，至於後續若真的有藍委被罷免掉，補選是否與白營合作，理論上要由新任主席去操盤。

藍委積極回防選區掃街

四大天王也將站台宣傳

王鴻薇表示，現在要化悲憤為力量，以台北市為例，基本上會設計一些區域聯防團體作戰，陸戰非常重要。藍白合作部分，民眾黨在台中舉辦的大型造勢，國民黨立委有參與，自己已經有和民眾黨台北市議員林珍羽一同掃市場。黨對黨的部分，在可預期的未來，大家也可以看到很具體的藍白合作。

謝龍介直言，若大罷免真的成功，柯建銘將成為「柯院長」，一旦民進黨過半，恐推動修法將立法院長改選門檻由現行三分之二改成二分之一。國民黨會按照既定步調，做好全面應戰的準備。

國民黨立委林沛祥也強調，從去年罷免基隆市長謝國樑案的經驗可以看出，「冷處理」絕非對策，唯有正面迎戰、熱戰反擊，才能反制惡罷；未來也會邀請韓國瑜、謝龍介等重量級及高聲量的大咖掃街助講，催出更多不同意罷免票。

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