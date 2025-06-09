大罷免攻防》綠：藍白合淪票房毒藥 催化仇恨值

綠營評估，民眾黨主席黃國昌的高仇恨值，反而可能為藍委催出同意罷免票。（資料照）

2025/06/09 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免第三階段戰鼓擂起，「藍白合」動向備受關注。綠營評估，儘管國民黨與民眾黨在空戰議題看似合作，對民進黨及公民展開「人格毀滅戰」，但實際上各懷鬼胎，國民黨病急亂投醫，而民眾黨正藉機吸收其政治版圖，甚至民眾黨主席黃國昌的高仇恨值，反而可能為藍委催出同意罷免票。

民進黨立委沈伯洋受訪表示，國民黨支持者對民眾黨的排斥度不高，但有許多民眾黨支持者不喜歡國民黨，這會形成一個現象：若國民黨選擇與黃國昌結合，而非與人民對話，最終恐將遭到反噬。

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對公民團體而言，沈伯洋評估，罷團的目的是要罷免不適任立委，黃國昌的仇恨值可能比國民黨團總召傅崐萁還高，許多人罷傅，就是為了要削弱黃國昌的影響力。國民黨應深思，切勿以為與黃國昌站在一起能增加票數，反而可能因為黃，導致同意罷免的票數變多，甚至造成國民黨的崩壞。

白營趁機 拓展政治版圖

藍病急亂投醫 恐遭反噬

民進黨團幹事長吳思瑤觀察，藍白表面上確實持續緊密合作，共同目標是打擊民進黨，但這段時間嗅到不太一樣的氛圍。她分析，藍營正處於生死存亡的關頭，白營則抓準機會，美其名說要幫助「反罷」，實際上卻是拓展自己的政治版圖，甚至是吸收、稀釋國民黨，意圖從中獲得政治紅利。這對民眾黨來說是無本生意。

不過，吳思瑤強調，大罷免並非要拉下哪個政黨，而是讓公民淘汰不適任立委、讓國會正常運作，絕非像藍白兩黨鎖定的政黨之爭。國民黨此刻病急亂投醫、臨時抱佛腳，陷入藍白合就能壯大的迷思，但兩黨的本質完全不同。

民進黨新聞部主任吳崢則說，藍白為轉移罷免焦點，已提前對民進黨立委王義川、沈伯洋及吳思瑤等人展開潑髒水攻擊，形塑「人格毀滅戰」，用大量口水、假新聞、垃圾訊息癱瘓公民的注意力；但藍白立委毀憲亂政，惡刪總預算杯葛民生、癱瘓國防，才是真正該凸顯的重點。

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