罷「雙吳」狼狽收場 罷團：藍青年軍的集體陷落

民進黨立委吳沛憶的罷免案，因連署份數不足未達門檻，失敗作收。（資料照）

2025/06/09 05:30

〔記者劉詠韻、林哲遠／台北報導〕國民黨主導罷免民進黨台北市立委吳思瑤、吳沛憶的「雙吳」狼狽收場，更爆發藍營內部不合與抄名冊等荒腔走板過程。罷免國民黨立委的公民團體指出，國民黨操作罷免，讓人看到青年軍集體陷落，更看見政黨動員與公民運動間的本質差異。

荒腔走板的表演秀

罷免藍委羅智強團隊「大安強強滾」發言人卡繆表示，罷「雙吳」失敗在意料之內，這場鬧劇除了讓人看到國民黨的荒腔走板，更讓人看到國民黨青年軍的集體陷落，無疑是國民黨另一種根本上的灼傷，從此失去能以理念建構政黨願景的永續發展可能。

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罷免王鴻薇團隊「山除薇害」直言，公民團隊熟讀罷免規則並嚴格遵守選罷法，從組織動員，發起連署到造冊送件與個資的保護，均以最高規對待，這是國民黨罷團完全不能比擬的。

罷免徐巧芯團隊「剷除黑芯」表示，罷「雙吳」是以政黨發動、過程又具相當比例的「連署前死亡」、且缺乏充分的罷免理由，成為難以使民眾認同的因素。

罷免賴士葆團隊「文山退葆」發言人林老師表示，國民黨發起的罷「雙吳」完全是一場表演秀，裝連署書的箱子甚至沒有裝滿，或可以說是空的，送件從頭到尾只是表演而已。

罷免國民黨立委洪孟楷的志工Sarah批評，國民黨指控公民罷團是「惡罷」，稱罷團背後有政黨、收了錢，卻對自己人的鋪張視若無睹。她質疑，洪孟楷在新北一選區各交通要道掛了近卅面大看板，保守估計每月總額約九十萬元至一百五十萬元，這些錢從哪來？「相較之下，我們沒有政黨資源，一面看板都租不到。」Sarah提及，國民黨老是在說台灣詐騙氾濫，結果自己非法調閱戶政資料、用死人名義送件，難道這不是詐騙嗎？

指洪孟楷掛近卅面大看板

罷團：我們一面都租不到

罷免國民黨立委馬文君團隊「ALL罷馬」提到，他們在收取簽署罷免連署時，設有五個關卡的審核機制，會致電給簽署民眾確認其意願。馬文君等國民黨人企圖把公民罷免行動操作成藍綠對決，但時間會證明大罷免並非是為了特定政黨。

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