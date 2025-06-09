「以罷制罷」踢鐵板 》綠委：朱不道歉 人民將強烈反撲

民進黨立委賴瑞隆認為國民黨主席朱立倫應向國人道歉認錯，否則未來罷免三階投票人民力量的反撲，將更加強烈。（資料照）

2025/06/09 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨視為重中之重的「罷雙吳案」，兩案皆宣告失敗，黨內檢討聲四起。民進黨立委賴瑞隆認為，這是組織性犯罪，不只藍營各黨部出狀況，黨中央恐怕也有問題，國民黨主席朱立倫應向國人道歉認錯，否則未來罷免三階投票人民力量的反撲，將更加強烈。

賴瑞隆表示，針對國民黨造假及死亡連署等偽造文書問題，台北市議會議長、國民黨北市黨部代理主委戴錫欽前天也說了，國民黨應誠實面對，認錯、改過向國人道歉，這是有道德勇氣的建議。事實上，從去年一整年以來，藍、白兩黨的毀憲亂政，才是導致民團大罷免的主因，國民黨為反制大罷免竟偽造文書、造假，更引起人民的憤怒。

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賴瑞隆指出，有更多跡象顯示，這是組織性犯罪，不只各黨部主委出狀況，連黨中央恐怕也有問題，而朱卻未誠實面對，向國人道歉、認錯，這是缺乏道德勇氣，也不是一個最大在野黨主席該有的作為。

他認為，戴錫欽所言是國民黨很重要的建議，如果朱立倫和國民黨高層遲遲不敢面對自己死亡連署、造假連署的錯誤，那恐怕未來在大罷免的第三階段，人民的反撲會更加的強烈，國民黨也會受到更大的重創。

此外，大罷免三階戰線全面拉開，民進黨已著手布局助攻，擬比照「大選基本套餐」奧援公民團體，力拚罷免十席以上國民黨立委。民進黨立委許智傑評估，確實有機會可以罷掉十席左右或以上，最後可以換掉六席以上。

賴瑞隆也說，民進黨在第三階段會全力投入，畢竟這是整個台灣的大事，沒有人可以置身事外，大家必須和人民一起努力，讓整個國會結構更加健康，不要受到中共控制，讓台灣能夠繼續走在自由、民主的道路上，「這是民進黨、也是所有國人共同的責任」。

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