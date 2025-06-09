「以罷制罷」踢鐵板 蔣根煌點名：黨中央要有帶頭作為

前中廣董事長趙少康昨陪國民黨立委王鴻薇掃街宣講，強調朱立倫要出來號召，讓不認同罷免這種輸不起心態的人都要站出來。（記者何玉華攝）

2025/06/09 05:30

〔記者羅國嘉、何玉華／綜合報導〕國民黨等泛藍陣營為反制大罷免藍委行動，發起「以罷制罷」，但罷免北市綠委全軍覆沒，新北罷免張宏陸昨宣告失敗，全國僅剩六案也不樂觀。國民黨籍新北市議長蔣根煌點名，黨主席朱立倫應召集黨內大老共商策略，「黨中央要有帶頭的作為」；國民黨台北市議員游淑慧表示，「責任該向上承擔，而不要向下轉嫁」。

游淑慧：責任該向上承擔

蔣根煌說，罷免這類重大的政治行動，應由黨中央統一規劃與處理，而非零星的地方組織各自為政，因此需要朱立倫召集黨內大老，共同開會討論罷免與後續選舉布局的策略。「黨中央要有帶頭的作為」，黨內要角也應該密切與黨中央聯繫，凝聚共同意見，才能有效應對當前不利的局勢。

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前中廣董事長趙少康昨天早上陪國民黨立委王鴻薇到長春市場掃街宣講，受訪指前天傳訊息祝朱立倫生日快樂，要朱「忘掉過去，放眼未來」。趙表示，現在主要的是未來的反罷免要怎麼動員？朱立倫一定要出來號召，讓不認同罷免這種輸不起心態的人都要站出來。

游淑慧昨在臉書貼文指出，○：卅一的慘烈結局，一定有做錯的地方和該負責的人，但責任該是向上承擔，無需向下轉嫁，「不要再動嘴去檢討動手的人，大家該一起承擔最後的結果」。

國民黨台北市議員張斯綱認為，現在不是追責的時候，而是要統整意見、全力防守，以保住所有席次為最大戰略考量。

國民黨台北市議員詹為元說，從黨中央最早喊出「以罷制罷」，後來改為「反制罷免」，策略上的變動影響到整個罷免綠委的進程，現在面臨的是支持者無法接受○：卅一，中央要給支持者一個交代。

詹為元：中央要給個交代

新北市議會國民黨團書記長兼三重區黨部主委王威元認為，未來除了持續「反惡罷」，也要檢討國民黨自身的缺點，提升戰力，「就像準備學測的學生一樣，改善缺點、強化優點，才能呈現出最好的一面」。

國民黨新北市議員江怡臻說，國民黨絕不可氣餒、分化，目前也不是檢驗最終成績的時候，現階段應團結守護面臨第三階段投票的藍委，打一場勝利的團體戰。

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