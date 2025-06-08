桃園罷免呂玉玲連署存量 達補件的2倍

桃園市第五選區「罷呂清玲」團隊長期努力收件下，收件存量已達補件要求的208％。（資料照，記者黃政嘉攝）

2025/06/08 05:30

開始造冊 若還要簽署或送交連署書 務必在今天交給志工

〔記者黃政嘉、陳璟民／桃園報導〕桃園市第五選區「罷呂清玲」罷免立委呂玉玲團隊，六日收到中央選舉委員會函知，罷呂案連署人數應達二萬八○六四人，第二階段連署書送件三萬二○四八份，經查對刪除不合規定的五六三六份，必須補件一六五二份；團隊發言人吉媽昨說，收件存量三四三七份，是補件要求份數的二○八％，志工已開始造冊，儘快完成補件，民眾若還要簽署或送交連署書，務必在今天交給團隊志工。

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吉媽表示，桃五團隊志工們像龜兔賽跑的烏龜，從第一階段徵求提議人連署書，開跑至今努力大半年，在各界不看好的情形下，默默宣傳連署及收件，五月三日中午完成一階送件後沒休息，晚上繼續出團收連署書，截至六月初端午連假的一個月內，出了八十場小蜜蜂，時數超過一六○小時、三○九人次，投了最少五○○○份連署文宣，第三階段宣傳罷免投票時，會用比較歡樂的方式拉近與民眾的距離來催票。

桃六刪邱須補581份 今、明持續收件

第六選區「桃六刪邱」罷免立委邱若華團隊，上週四收到中選會函知尚須補件五八一份連署書，團隊發言人傑米表示，五八一份說多不多、說少不少，檢視有些庫存件數，不過再多約六百份才會更安全，目前每天僅能收到個位數，呼籲還沒連署、交件的民眾趕快來交件；大溪僑愛、滷味固定連署站、議員許家睿服務處，今、明天持續收件，或洽0910-091469有專人收件，一件也收。

傑米說，桃六團隊策略希望趕在第一梯次的七月底參與三階投票，與多數罷團在同一天投票，所以不行太晚補件，團隊今天開始造冊，整個作業才來得及，讓選委會儘早審核，以順利走向三階。

逾60位罷團志工 進行街頭宣講訓練

罷免第一選區立委牛煦庭、第三選區立委魯明哲、第四選區立委萬美玲、第六選區立委邱若華等罷團志工逾六十人，昨由經濟民主連合團隊與律師賴中強實施街頭宣講訓練，強化了解「為何要大罷免」、「藍委在國會的惡行惡狀」、「為何他們必須下台」等，罷牛案領銜人、牧師陳曉煒強調，迎戰三階，罷團沒有放鬆的本錢，否則之前的努力會付諸流水，需要更多的志工朋友加入，一起反共護台大罷免。

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