台北「港湖除銹」謝票遊行 宣示三階啟動

「港湖除銹」大遊行，民眾不畏大雨參加遊行表達訴求。（記者方賓照攝）

2025/06/08 05:30

二階送出45183份連署書 支援各區罷團 將持續徵集看板點

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免浪潮持續蔓延，罷免國民黨籍立委李彥秀團隊「港湖除銹」於第二階段送出四萬五一八三份連署書，超過法定門檻一四二％，如此佳績讓團隊大感振奮，昨日並於大湖公園舉行第二階段連署謝票遊行，並宣示三階罷免行動啟動，希望能順利重組國會，天空雖下起傾盆大雨，但團隊表示罷免之路風雨無阻；在地民進黨議員李建昌說，近期持續徵集看板點支援罷團，歡迎富有正義感的支持者一同加入。

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雙北罷團串聯 傳遞罷免能量

昨謝票遊行活動不僅港湖團隊，也邀來台北市罷免藍委賴士葆團隊「文山退葆」、罷免王鴻薇團隊「山除薇害」、罷免徐巧芯團隊「剷除黑芯」、罷免羅智強團隊「大安強強滾」，另還有新北市罷免廖先翔團隊「齊心斷翔」、罷免羅明才團隊「新店拔羅波」、罷免洪孟楷團隊「罷洪！！刻不容楷」。雙北罷團共同串聯，宣示透過大遊行，將罷免的能量、反共的決心，傳達給全台各地的罷團以及民眾。

曹興誠︰不分選區全力衝刺

聯電創辦人曹興誠也出席，他說，港湖團隊宣示三階罷免行動啟動，雖然天空下起滂沱大雨，但團隊風雨無阻，要讓所有的民眾看到，罷免團隊對於推動罷免的熱情是連大雨都澆不熄的，不管碰上多大的風雨都要站出來。

他強調，這次罷免至關重要，全台不分選區的罷團都要全力衝刺，希望罷免成功的立委越多越好，要向國際散布一個訊息，中共打壓越強烈，我們越是不屈服，對於國、共兩黨意圖毀滅台灣，我們要保衛主權與自由民主。

鍾春德︰透過行動捍衛台灣民主

罷免李彥秀領銜人鍾春德說，昨日雨下得很大，但團隊絕對風雨無阻，大罷免就是這個世代的「野百合」、「太陽花」，將來孩子們讀到歷史，我們要告訴他們，當時是如何透過實際行動，捍衛台灣珍貴的民主以及自由。

李建昌︰除惡務盡 順利重組國會

民進黨籍內湖、南港區議員李建昌、王孝維以及何孟樺昨日也至現場力挺，李建昌說，幾位民進黨籍議員這週持續徵集看板點位，希望富有正義感的支持者能夠站出來，提供點位讓罷免團隊掛上看板；他們幾位也將兩年多前用於地方選舉的小蜜蜂、麥克風等物資，都傾囊相助，希望第三階段一定除惡務盡，能順利重組國會，這是國民應盡的義務。

昨日，網紅「四叉貓」、台灣基進秘書長吳欣岱、律師陳又新、導演陳世杰、「鷹爸」徐柏岳等意見領袖也到場響應遊行活動。記者會上，曹興誠也授「除銹特攻隊」大旗予鍾春德，隨後遊行隊伍便從大湖公園浩浩蕩蕩出發，儘管天空仍舊下著雨，還是有約一百多人加入遊行隊伍，沿途高喊罷免成功，隊伍沿著成功路一路走到終點碧湖公園。

罷免國民黨籍立委李彥秀團隊「港湖除銹」昨日舉行「港湖熱戰迎三階，公民力量大團結」大遊行。（記者方賓照攝）

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