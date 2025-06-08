罷純失敗 何欣純：民意所在 心之所在

罷免藍委顏寬恒，「中二解顏」持續收集連署書。 （罷團提供）

2025/06/08 05:30

「不純下架」罷團宣告不進行送件 何：為台中、為台灣繼續努力

〔記者張軒哲、黃旭磊／台中報導〕全台大罷免箭在弦上，國民黨罷免台中市第一選舉區民進黨立委蔡其昌的「拔蔡行動」，與第七選舉區民進黨立委何欣純的「不純下架」，兩團體宣告不進行送件，對此，何欣純昨天受訪強調，「尊重民意，民意所在就是心之所在」；中二選區罷免國民黨立委顏寬恒的公民團體「中二解顏」疾呼，距離連署補件門檻還剩三五○○份，呼籲民眾站出來踴躍連署。

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何欣純七日上午出席童綜合醫療社團法人卸任、新任董事長交接典禮後，在場外受訪時表示，「民主」是台灣最寶貴的資產，罷免是人民權利，更是公民社會力量的展現，一切都尊重，遵從民意，她會繼續加油，謝謝大家肯定，一定會為台中、為台灣繼續努力。

連署書缺最多 「中二解顏」籲選民站出來

台中市六個罷免國民黨立委的選區中，第二、三、八選區未達安全門檻，需在四十天內完成補件，中二選區近一週「進帳」五○○份連署書，但還要三五○○份，就可達到二階連署法定門檻三○二七八份的一三○％安全門檻，待台中市選委會公告、中央選委員會複查並公告補件日後，僅剩十天衝刺時間，目前仍是台中罷免藍委選區中，缺連署書最多的罷免選區。

民進黨多名中市議員持續協助衝刺，議員張家銨強調，拜託選民踴躍連署，「連署還沒過關，很危險」。

罷免藍委楊瓊瓔 距安全門檻差2500份

另外，罷免中三選區國民黨立委楊瓊瓔的「中三拒瓔」七日指出，距離一三○％安全門檻，大概還要二五○○份，目前收件情況不理想，預估最晚本月廿二日要完成最後補件；罷免中八選區國民黨立委江啟臣的罷團「一罷擊臣」領銜人廖芝晏也說，已降低安全門檻至一二五％，目前還差約二○○○份要努力，希望選民踴躍連署。

罷免藍委楊瓊瓔，「中三拒瓔」志工擺攤宣傳。 （記者張軒哲攝）

罷免立委何欣純罷團宣告不進行送件，何欣純說，「民意所在就是心之所在」。（記者張軒哲攝）

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