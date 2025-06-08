美眾議員籲參院 速審美台避免雙重課稅法案

美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會民主黨首席議員克利什納穆希率跨黨派眾議員致函聯邦參議院領袖，籲速審美台避免雙重課稅法案。（法新社檔案照）

2025/06/08 05:30

〔政治中心／報導〕美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會民主黨首席議員克利什納穆希率跨黨派眾議員致函聯邦參議院領袖，籲速審美台避免雙重課稅法案，強調這是強化美台經濟關係，並在面臨中共威脅下，加強供應鏈韌性的關鍵一步。

「美台快速雙重稅收減免法案」今年一月於美國新一屆國會捲土重來，在眾議院以四二三票同意、一票反對通過後，送交參議院。

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因應中國威脅 強化美台經濟關係

根據中央社報導，眾議院美中戰略競爭特別委員會民主黨團三日發布新聞稿表示，委員會民主黨首席議員克利什納穆希率數名眾議員聯名致函參議院多數黨領袖圖恩、參議院民主黨領袖舒默等人，敦促參院儘速審議這項法案，以消除美台間繁瑣的雙重課稅問題。

克利什納穆希透過新聞稿指出，中共意圖削弱台美關係，以掌控印太地區的主導權，「這項法案將有助阻止其意圖」。他說：「藉由移除過時的租稅障礙，我們將帶來更多台灣對美投資，深化經濟整合，並使我們兩國面對中共壓力更具韌性，我們希望參議院的同僚能儘速運用可行的立法途徑，推動這項法案，以協助美國勞工、強化我們供應鏈並促進全球穩定。」

新聞稿說，這項法案將減輕美、台企業與勞工的雙重課稅負擔，移除目前阻礙許多台灣企業赴美設廠的障礙，尤其是對半導體供應鏈至關重要的中小企業。儘管台積電等大型企業已開始在美國建造晶圓廠，但許多工業氣體、化學品供應商因面臨重複課稅而難以負擔在美擴展業務的成本。這項立法將創造公平競爭的環境，促進有助經濟及國安的投資。

除了克利什納穆希，參與聯名致函的眾議員還有民主黨籍的趙美心、戴貝尼、史丹頓，以及共和黨籍的史密斯、馬爾利奧塔克斯。

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