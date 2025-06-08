阿拉斯加台日韓官員聚首 專家：印太能源韌性同盟檯面化

總統府秘書長潘孟安上週應美國政府之邀出席阿拉斯加永續能源會議。學者分析指出，台美高層此次高調互動，揭示印太能源韌性同盟逐漸檯面化，具重大外交及戰略意涵。圖為潘孟安（左）與參議員蘇利文（中）、駐美代表俞大㵢（右）合影。（總統府提供）

2025/06/08 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕總統府秘書長潘孟安應美國政府之邀出席二○二五年阿拉斯加永續能源會議，並與美國內政部長、能源部長、阿拉斯加州長、參議員等政要實地考察當地油氣設施。學者昨分析指出，台美高層此次高調互動，除透露雙邊戰略互信加深外，更揭示印太能源韌性同盟逐漸檯面化，具重大外交及戰略意涵。

何澄輝：阿拉斯加可望成為新興能源支點

黑熊學院共同創辦人何澄輝昨受訪指出，美國川普政府主張「釋放能源」強化自主能力，阿拉斯加正是美國石化與天然氣資源最豐富的地區之一，但受限於資金不足，對外資需求殷切。台灣目前天然氣多仰賴中東與卡達，航線經過中國勢力範圍，具高度風險，若改由阿拉斯加供應，不僅可縮短航程、降低風險，亦有助配合我國非核家園政策的過渡能源需求；且天然氣儲存難度高，供應穩定性更顯關鍵，阿拉斯加可望成為新興能源支點。

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蘇紫雲：台灣「真金白銀」和盟國利益綑綁

國防院國防戰略暨資源研究所所長蘇紫雲則表示，此次由代表總統的秘書長赴會，顯示外交層級升高，具強烈象徵性。他認為，台灣在強化「真槍實彈」嚇阻力的同時，也應以「真金白銀」和盟國利益綑綁，達成務實的安全戰略，尤其台灣對美貿易順差高達七百億美元，能源正是雙邊良性互利的優先選項。

蘇也指出，台、日、韓目前能源多自中東進口，航線風險較高，若能在東北航線上與美國阿拉斯加啟動能源生命線，對三國能源安全皆有很大幫助，況且政府已針對北美天然氣，準備在基隆設置「四接」，應是超前部署的策略規劃。

王定宇：美高規格接待潘孟安 有助關稅談判

立委王定宇昨對此表示高度肯定，他說，美國對等關稅九十天暫緩期將屆，川普在此時派出閣員與會，且高規格接待潘孟安，不僅具外交意義，更對關稅談判具實質影響。王指出，若仔細審視川普言論，可發現我國政府談判策略方向皆獲全球專家認可，他對談判結果保持審慎樂觀。

美國內政部長柏根在官方社群上透露，擴大阿拉斯加油氣開採，不僅可大幅滿足內需和外銷，更可供應阿拉斯加當地國防建設所需電力。對此，何澄輝說明，阿拉斯加地緣戰略價值極高，不僅靠近中國與俄羅斯，更臨北冰洋新興航道，是亞美連結樞紐。過去阿拉斯加州政府即曾終止中國企業的能源投資，顯示其安全考量。

蘇紫雲則指出，阿拉斯加為北美防空第一道防線，對美國國防布局的重要性也將進一步提升，未來川普的「金穹計畫」如納入高能雷射或微波武器，能源供應需求將更為龐大，台灣若參與能源投資合作，更將凸顯出台美互信、國防安全與經濟合作的三方進展。

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