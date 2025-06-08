出席阿拉斯加能源會議 潘孟安：台灣願建立民主夥伴韌性責任

總統府秘書長潘孟安上週應美國能源部邀請出席阿拉斯加永續能源會議。潘孟安昨在臉書表示，台灣願意與美國攜手成為可信賴的夥伴，積極投入高科技、綠能與供應鏈安全的全球布局，建立民主夥伴的韌性與責任。（圖取自潘孟安臉書）

2025/06/08 05:30

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府秘書長潘孟安上週應美國能源部邀請出席阿拉斯加永續能源會議，並與美國能源部長萊特等多位閣員一同實地考察當地極地能源基礎建設，顯示美方高度重視這項跨國性的合作。潘孟安昨在臉書表示，台灣願意與美國攜手成為可信賴的夥伴，積極投入高科技、綠能與供應鏈安全的全球布局，建立民主夥伴的韌性與責任。

曝賴交付使命：確保國家利益

台灣已於今年三月與美方簽署意向書，正面表達對阿拉斯加LNG專案及相關輸氣設施的高度關注。此次阿拉斯加會議，在接獲美方邀請後，賴清德總統即指示潘孟安親自率團前往。潘孟安昨透露，出發前，賴總統交付任務：「有效溝通，確保國家利益，為台灣全力以赴」。

請繼續往下閱讀...

他說，世界正在改變，台灣就在裡面。面對貿易挑戰與國際局勢動盪，台灣沒有選擇停下腳步，只有迎難上，且不只參與，更要發聲。

談到此行，潘孟安指出，除了在能源會議發表演說，他與美國能源部長萊特、內政部長柏根、環保署長澤爾丁、阿拉斯加州長鄧利維、聯邦參議員蘇利文等美方政要，前往阿拉斯加北坡地區考察當地極地能源基礎建設。他表示，雖然當地低溫刺骨，但彼此談得熱切，都希望能在全球氣候變遷與極權挑戰下，建立民主夥伴的韌性與責任。

涉外人士說，面對美國對等關稅政策，府院行政與國安團隊持續和美方積極談判交涉，分進合擊。日前行政院副院長鄭麗君率團前往華府，就對等關稅等經貿議題與美方進行首次實體磋商；五月上旬登場的「選擇美國投資高峰會」，則由行政院秘書長龔明鑫領軍、經濟部長郭智輝等代表出席；另外，經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮五月中旬前往韓國濟州島，出席APEC貿易部長會議，期間並與美國貿易代表會談。

美國對等關稅九十天寬限期將至，涉外人士表示，府院團隊奔走交涉談判，零時差與美方保持緊密溝通，目標要確保國家利益、經濟穩定發展為前提，取得台美間最佳談判結果。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法