日加深與我邦交國合作 學者：戰略上制衡中國

日本近期與我邦交國互動情形

2025/06/08 05:30

瓜地馬拉繼巴拉圭 將與日本升級為「戰略夥伴關係」

〔記者方瑋立／台北報導〕我國友邦瓜地馬拉繼巴拉圭後，即將與日本發表聯合聲明，將雙邊關係提升為「戰略夥伴」。對此，戰略學者昨分析，近來瓜地馬拉、巴拉圭、帛琉等台灣邦交國紛紛加深與日本的合作關係，正逐步形成多邊戰略合作，實際上也反映出美、日透過聯盟方式，除協助我國鞏固邦誼並拓展外交空間外，也在戰略上制衡中國。

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美日透過聯盟方式 助我鞏固邦誼

涉外人士近日透露，瓜國總統阿雷瓦洛結束訪台行程後，將會晤日相石破茂並預計發表聯合聲明，將雙邊提升為「戰略夥伴關係」。成為我國繼巴拉圭五月廿二日與日本提升為戰略夥伴後，第二個正式深化與日本關係的友邦。

該人士說，加上美國國務卿魯比歐今年初訪瓜時強調，期盼台、美、瓜關係拓展並建立更全面合作，意味台瓜關係已超越雙邊互動、邁向「台美日瓜」多邊合作新格局。

中國外交部六日老調重彈喊話瓜地馬拉「認清大勢、早日做出正確抉擇」，並再稱「一中原則」謬論。外交部昨對中方表示嚴厲譴責，重申中華民國（台灣）是主權獨立國家，致力維護兩岸現狀，但中方一再製造麻煩、破壞區域和平穩定，此一客觀現狀是國際社會公認的事實；台灣和友邦間的外交關係是基於相互尊重與平等互惠原則的主權作為，其他國家完全無權置喙。

對此，台灣安保協會副秘書長何澄輝昨受訪分析，以戰略角度而言，中國長期試圖滲透被稱為美國「後院」的拉丁美洲，包括開發秘魯錢凱港及計畫建設連接兩洋的橫貫鐵路，甚至曾試圖透過港資滲透巴拿馬運河等關鍵基礎設施，皆對美國造成戰略威脅。

何指出，魯比歐本身是古巴裔，上任後首站出訪的地點也是他極度重視的中南美洲，明確表達鞏固台灣邦誼的政策方向，且將避免這些國家被中國施壓、利誘而與台斷交，除可避免台灣遭孤立，更是美國鞏固自身影響力的戰略布局。

何澄輝強調，美國除對中國滲透採取反制外，也會透過聯盟拉攏，讓這些國家明白「不是只有一個靠山」；而日本做為全球海外資產最多的國家之一，且在中南美洲本有深厚投資基礎，並具有部分產業優勢，許多國家樂於與其合作，因此成為了美國在印太地區最倚重、最信賴且希望承擔更多責任的盟友。

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