美國行豐碩》阿拉斯加州長 引述潘孟安能源合作演說

總統府秘書長潘孟安上週率團赴美國阿拉斯加出席永續能源會議並發表演說，期間也與美、日、韓官員實地考察當地「北坡」基礎設施。（圖取自Secretary Chris Wright X社群）

2025/06/08 05:30

〔記者方瑋立、蘇永耀／台北報導〕總統府秘書長潘孟安上週應邀率團赴美國阿拉斯加參加二○二五阿拉斯加永續能源會議發表演說，並與美、日、韓官員實地考察當地「北坡」極地能源基礎建設。阿拉斯加州長鄧利維昨於個人官方頻道及州政府官網上傳潘孟安演說影片，並在州政府引述潘談話重點指出，投資阿拉斯加液化天然氣（LNG）計畫攸關台灣以及整個印太地區的能源韌性。

鄧利維：LNG計畫攸關台灣、印太能源韌性

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美國內政部長柏根強調，此計畫不僅可提供當地國防設施充足的電力，更可以銷往盟國，是美國本土及全球繁榮與和平的關鍵。

此LNG計畫將於現有縱貫阿拉斯加管道旁，打造一條長約一千三百公里的「雙胞胎」LNG管線，預計明年動工、二○二八年完工啟用，以二○三○年出口設施完備為目標。

潘孟安上週應美國能源部邀請，率團訪問阿拉斯加參加能源會議發表演說，並與日、韓官員，以及身兼美國政府「能源主導委員會」主席的柏根、環保署長澤爾丁、阿拉斯加州聯邦參議員蘇利文及鄧利維一同考察當地北坡普拉德霍灣的天然油氣管線。

鄧利維今年三月首度訪台，他晉見賴清德總統時曾說，隨著美國新政府上任，我們正在為未來的五十年打造一個新世界，這是一個重新評估並與盟友們共同投資未來五十年的機會，互相再投資、投資於我們的未來及安全。

共和黨籍的蘇利文為美國參議院軍事委員會重要成員，曾對台灣立法院刪減國防預算表達疑慮，抨擊為「玩危險遊戲」，並公開點名國民黨。

柏根說明，總統川普新設能源主導委員會，因為他知道能源是經濟的基石、繁榮的根本，更是與盟友共榮共存的基礎。他強調，此計畫不僅可提供當地國防設施更廉價且充足的電力，當美國自給自足的同時更可銷往盟國，是美國本土與全球和平、繁榮的關鍵。

柏根在自拍影片中提及盟友時，則以同行的我國駐美代表俞大㵢當作背景畫面，頗有傳達台美合作之意。

此外，台灣韌性攸關全球經濟繁榮，美方與我公開合作的默契亦吸引外媒高度關注，並引述潘孟安形容阿拉斯加是台灣增強能源韌性「最好的選擇」。鄧利維昨更於個人官方YouTube及Ｘ社群等帳號，以及州政府官方網站，上傳分享潘孟安的全段演說影片，並在州政府新聞稿中強調，潘提及可靠能源對台灣安全韌性及經濟科技發展的重要性，以及阿拉斯加不僅有地利之便，更具備供應台灣逾九成進口能源需求的潛力。

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