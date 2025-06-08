基隆罷免偽造文書案 害百歲阿嬤被約談 家屬氣炸

基隆一名超過百歲林姓阿嬤遭調查局通知作筆錄，家屬氣憤資料外洩。（鄭文婷提供）

2025/06/08 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆地檢署持續偵辦罷免市議員死亡連署案，民進黨市議員鄭文婷昨天表示，近日有不少民眾陸續遭調查局約談，其中有名超過百歲的阿嬤，讓家屬氣炸，指阿嬤連行動都困難，怎麼會參加連署，不知資料如何流出去？

鄭文婷說，最近接到多起民眾的反映，調查局通知他們以「證人」身分前往基隆市調查站製作筆錄，民眾原本滿頭霧水，做完筆錄才知道，他們竟然「參與」了罷免鄭文婷連署，問題是他們根本就沒簽過連署書、沒參與。

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其中有一位林姓阿嬤，年過百歲，她的家屬指出，阿嬤從未參加過任何政黨，日前突然有調查官來送通知書，要求阿嬤前往調查站製作筆錄，家屬非常氣憤地說︰「很誇張，阿嬤連行動都有困難，怎麼可能去簽什麼罷免連署？」經家屬反映後，調查官改在阿嬤家中進行訪談記錄。

鄭批評，針對基隆市議員的罷免案，已經不只是烏龍，而是「冒名連署」，就是「偽造文書」，連已經過世的人都被拿來連署，根本是公然挑戰法律底線。

「基隆絕沛」民團發動罷免國民黨立委林沛祥，國民黨基隆市黨部為了以罷制罷，發動罷免民進黨議員鄭文婷與張之豪，在第一階段提議連署涉有死亡連署，檢調展開偵辦，還扯出市府前民政處長張淵翔涉嫌利用戶政系統為罷免案查詢個資的案件。到目前為止，全案已有五人羈押、十一人交保。

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