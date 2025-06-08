中選會6/20開會審定首波罷免案

中選會將於本月20日召開例行委員會，將審定首波罷免案。（記者李文馨攝）

2025/06/08 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕全台大罷免邁向最後投票的第三階段，地方選委會正在查對立委罷免案的二階連署，中選會將於本月廿日召開例行委員會審定首波罷免案。依罷免案送件日推算，除張智倫、林德福、林沛祥、馬文君、游顥等五案，其餘廿六件罷免案將於委員會前進入補件程序，或於當天委員會宣告罷免成案。

除張智倫等5案 餘26件將進入補件或宣告成案

請繼續往下閱讀...

根據「公職選罷法」第八十三條，選委會收到罷免案連署人名冊後，立委、直轄市長、直轄市議員、縣市長罷免應於四十天內查對名冊。中選會委員本月安排廿日開會，首波區域立委罷免案二階連署名冊查對期限也以六月中旬前後結束者居多，將於該日開會審定。

據罷團送件日期並往後推算四十天，黃建賓、涂權吉查對期限為六月十日；傅崐萁、游顥六月十一日；呂玉玲六月十二日；鄭正鈐、馬文君六月十三日；葉元之、牛煦庭、魯明哲、萬美玲、邱若華、江啟臣、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋六月十四日；李彥秀、顏寬恒、楊瓊瓔、丁學忠六月十五日；羅智強六月十六日；王鴻薇、徐巧芯、賴士葆、洪孟楷、廖先翔、林思銘查對期限六月十七日；羅明才六月十八日；張智倫、林德福六月廿一日；基隆林沛祥七月二日。

換言之，中選會於廿日召開委員會審定罷免案，除了張智倫、林德福、林沛祥，以及完成補件的馬文君、游顥可能無法趕上本月的委員會議審定，其餘皆可在此之前進入補件程序或是宣告成案。

至於成案宣告是否不會受到查對期限的規範？中選會副主委陳朝建受訪說，在正式宣告成案前，也要確定罷免案投票日期，相關作業準備自須就適法性、可行性等各項因素併同考量。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法