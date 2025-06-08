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    曹興誠喊話綠助罷 勿瞻前顧後

    除銹特攻隊昨舉行「港湖熱戰迎三階，公民力量大團結」記者會暨大遊行，聯電創辦人曹興誠為遊行隊伍授旗。（記者方賓照攝）

    除銹特攻隊昨舉行「港湖熱戰迎三階，公民力量大團結」記者會暨大遊行，聯電創辦人曹興誠為遊行隊伍授旗。（記者方賓照攝）

    2025/06/08 05:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免浪潮持續蔓延，多個罷團陸續啟動三階衝刺行動。聯電創辦人曹興誠昨日談及與民進黨的合作，指出自己有向民進黨秘書長林右昌抱怨，民進黨中央對大罷免不夠積極，呼籲不要再瞻前顧後。

    罷免國民黨立委李彥秀團隊「港湖除銹」昨舉辦二階謝票遊行，媒體詢問曹興誠，有報導指出林右昌與曹興誠會面時有提及不支持大罷免，導致雙方有點僵？曹興誠表示，他與林右昌會面時有抱怨，黨中央對大罷免不夠積極，怕東怕西、瞻前顧後，二階已經完成，三階段更要投入。

    他說，民進黨不要怕被批評藍綠對決，即便綠營再極力避免，一定也會被國民黨洗成藍綠對決，用這樣的理由而不積極投入罷免是不對的。

    國家有難 應共同攜手大罷免

    曹興誠強調，人民站出來大罷免是不得已的，目前國家當然不是常態，有哪個國家在野多數國會議員會去背叛國家、投奔敵國，要來消滅自由民主？面對國家的危難，有很多媽媽為了避免孩子落難，因而不計得失投入罷免救國家。他呼籲民進黨中央黨部，不要老是算計成敗得失、瞻前顧後，國家有難一定要上下共同攜手大罷免。

    他也提及，和林右昌溝通過後，林右昌昨日也到花蓮縣參香，劍指立法院國民黨團總召、「花蓮王」傅崐萁，民進黨其他黨友們也不要再顧忌，要全力支持。

    同場的還有民進黨籍內湖、南港區議員李建昌、王孝維、何孟樺，李建昌說，近期已經向支持者徵集能夠協助掛看板的點位，此外兩年多前地方選舉使用的小蜜蜂、麥克風等資源都傾囊相助，全力衝刺第三階段、重組國會，是國民應盡的義務，會一起加油。

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