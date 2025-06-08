新聞分析》消費罷免民權的鬧劇

罷吳思瑤因領銜人張克晉未到，北市選委會拒收連署書。（記者廖振輝攝）

2025/06/08 05:30

記者陳政宇／特稿

北市雙吳罷免案破功，幾乎宣告國民黨一事無成，甚至面臨「地動山搖」的存亡危機。公民為導正國會運作、反共護台，依「憲法」賦予的權利，自主發起罷免藍委；國民黨「以罷制罷」卻落得兵敗如山倒，除了在戰術上誤判形勢、踐踏法治而自食惡果，更是消費罷免民權的一場鬧劇。

大罷免三十一比○態勢日漸明朗，從國會擴權法案掀起青鳥運動，到總預算亂象引爆罷免烽火。國民黨非但不願面對錯誤，反將矛頭指向執政黨，無視自己挑起亂局的責任，從未理解這場由下而上的公民行動，秉持「賴給清德」的逃避態度。

請繼續往下閱讀...

觀察國民黨的罷綠策略，從一開始就充滿投機心態。有罷免案召集人不斷操弄罷免法規，聲稱突破連署門檻，跑到選委會打悲情牌。另有罷免案領銜人在連署截止前夕高掛通宵收件，連造冊時間都沒有，即使演不下去，也要在舞台上撐到最後一刻。譁眾取寵的行徑，只是競逐媒體曝光與政治紅利。

紙終究包不住火，國民黨在全台各地的黨務系統被查出集體造假，法院質疑藍營高層指示地方黨部抄名冊、偽造文書，甚至出現「亡靈大軍」，至今已數十名黨公職遭調查。藍營非但不自省，反而聚眾包圍檢調、嗆聲司法、強辯「政治迫害」。種種作弊的違法手段，讓罷免從公民行動墮落為民主法治的敗壞，就連台北市議會議長戴錫欽都要求自家政黨深自檢討。

國民黨長期以「恩庇侍從」維繫權力結構，早已與台灣民主社會脫節，以為施予小惠、挑起政黨對立就能弭平民怨。但是，罷免潮是一群理念相近、憤怒有據的公民，跨越政黨分歧的政治問責，這群人並非國民黨口中被動員的「邊緣人」或「福壽螺」。

國民黨在大罷免的領導危機與劍走偏鋒，黨主席朱立倫恐將面臨黨內逼宮與究責；但更應追究的是，國民黨失去做為最大在野黨應有的忠誠角色，對台灣民主造成傷害。若國民黨無法深刻改革，剔除紅統勢力，最後恐怕不只是國會生態的扭轉，而是與台灣民意的歷史性決裂。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法