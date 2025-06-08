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    罷雙吳失敗》戴錫欽：針對疑似死亡連署黨須表歉意 力保北市5藍委

    罷免立委吳沛憶領銜人李孝亮昨前往台北市選委會送交連署書，但是份數不足未達門檻，遭到退件，李孝亮鞠躬向大眾致意。（記者廖振輝攝）

    罷免立委吳沛憶領銜人李孝亮昨前往台北市選委會送交連署書，但是份數不足未達門檻，遭到退件，李孝亮鞠躬向大眾致意。（記者廖振輝攝）

    2025/06/08 05:30

    〔記者林承鴻、甘孟霖／台北報導〕昨為罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶二階連署截止日，前者因領銜人張克晉未到場遭台北市選委會拒收件；後者則未達法定門檻，差距約三千份。針對連署過程爆發死亡連署等問題，台北市議會議長戴錫欽說，國民黨當然必須深自檢討，並向外界表達歉意，下週會針對三階投票開會，一定要把台北市五席國民黨立委全部保住。

    罷團「地動刪瑤」召集人賴苡任昨表示，他前晚有到張克晉住家樓下，試圖與對方碰面，但據他了解，張當時並不在家。而賴與張因幽靈連署案被檢察官要求不能見面，但賴仍表示，他還是希望在最後一個晚上盡全力試試看。

    網紅四叉貓批評，賴苡任情緒勒索張克晉，指罷團抄名冊抄到張克晉亡母，現在要人回心轉意，實在太情勒。

    戴錫欽昨則表示，這次連署過程產生疑似偽造文書或相關觸及法律的問題，國民黨當然必須深自檢討，內部檢討這些瑕疵後，也必須向外界表達歉意。至於接下來要如何反制罷免？戴錫欽說，下週三會針對三階投票開會，待中選會公告三階投票日期，會與黨中央及所有黨籍議員集合在一起，一定要把台北市五席國民黨立委全部保住。

    罷免吳沛憶領銜人李孝亮透露，下週起位於萬華區的罷免總部將轉型成反罷免基地，讓所有支持反罷免的民眾聚在一起，幫助進行後續反罷免活動。

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