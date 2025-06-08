罷免三階投票》國民黨以「類九合一選舉」規格防守

面對第三階段的大罷免，國民黨將以「類九合一選舉」的規格布局防守。（資料照）

2025/06/08 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席朱立倫日前宣示藍營反罷免將採取「區域聯防」模式，黨內人士昨進一步指出，面對第三階段的大罷免，國民黨將以「類九合一選舉」的規格布局防守，凡轄內有藍委被罷免的直轄市、縣市長，都要扮演「隊長」，負責保護並拉抬行政區域內的被罷立委，至於「區域聯防」工作則由中央黨部負責協調串聯，並評估這次罷免投票率要催高到四成至四成五，並把不同意罷免票催出來，藍軍才能安然度過危機。

朱立倫日前還表示，將透過網路、自媒體途徑，讓全民知道綠營的惡形惡狀。據透露，國民黨文傳會已經採購主動投放廣告，金額多達數百萬元，只要民眾看過挺藍或反綠的影片或文章，廣告承包商就會把國民黨的文宣內容在Facebook、Instagram、Line等網路平台上投放給潛在的宣傳目標。

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藍營人士說，這種廣告模式意在強化同溫層，鞏固藍、白營的基本盤，要催出反綠群眾投下不同意罷免票，至於那些反藍政治傾向的人群，原本就不是目標受眾。

對於外界批評朱立倫宣布由藍營縣市長領軍反罷，是把反罷責任丟給縣市長，黨內人士解釋，各縣市長原本就會幫忙被罷立委，就算黨中央沒有下令，立委們也會去找縣市長幫忙，而且反罷工作絕對不可能只由縣市長負責，像「區域聯防」就是由黨中央負責，而且朱立倫一定會扮演很關鍵的角色，該人士並強調，這一局沒有人會是局外人。

「區域聯防」 朱將扮關鍵角色

至於「區域聯防」的大型造勢活動是否全部由黨中央負責並買單？這位人士說，要等到七月再協調資源分配，但他也強調，四二六凱道反獨裁集會活動就是由朱立倫出錢。

黨內人士指出，對國民黨而言，這次的大罷免就是全面反「惡罷」，但要在非選舉年把投票率拉高到安全門檻，會是一個大工程，除了要把不同意票都催出來，投票率至少要拉高到四成至四成五，藍軍才能安然度過這場危機，所以勢必採取「類九合一選舉」的規格來做布局防守。

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