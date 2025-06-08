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    三階投票》鎖定重點罷區 民進黨將佈重兵挺進

    大罷免三階戰線全面拉開，民進黨已著手布局助攻。（資料照）

    大罷免三階戰線全面拉開，民進黨已著手布局助攻。（資料照）

    2025/06/08 05:30

    〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免三階戰線全面拉開，民進黨已著手布局助攻。民進黨秘書長林右昌日前親自領軍，直搗國民黨團總召傅崐萁的大本營花蓮，形同起手式；黨內提前整備資源人力、盤點十餘個重點罷區，一旦罷藍成案，將部署重兵挺進花蓮等地，並研議選戰規格的分區督導及全台串聯活動，比照「大選基本套餐」奧援公民團體。

    林右昌六日在花蓮提出「擒賊先擒王」，並走訪地方頭人、組織，劍指傅崐萁意味濃厚。黨政人士表示，這是全黨面對罷免三階的「起手式」，林未來也將陸續走訪各罷區，了解公民團體的需求，並整合地方戰力，持續調整助攻形式。

    綠營鎖定的重點罷區遍及全台，黨內人士列舉，包括台北市的徐巧芯、王鴻薇，新北市的葉元之、廖先翔、洪孟楷，桃園市的牛煦庭、涂權吉，台中市的羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔，台東縣的黃建賓，以及花蓮縣的傅崐萁。後續將比照二階模式，以黨務幹部分任前線指揮官，派駐更大規模團隊深入花蓮、台中及桃園等地。

    黨內人士說明，由於非都會區的罷免團體普遍缺乏資源，民進黨已請各地黨公職盤點資源，並根據罷團需求提供協助，一旦罷免案公告成立並確定投票日，所有支援將可即時上線。

    藍委趨低調 需催出對傅隨組織罷免熱忱

    地方人士說，黨部與罷免團體都會定期開會，提供支援，走訪鄰里。但他觀察到，面臨罷免的藍委趨於低調，即使是最有希望的罷區，勝算也僅是五五波，仍需催出民眾對「傅隨組織」的罷免熱忱。

    另據了解，民進黨正研議一套選戰規格的系統性運作，擬由林右昌總綰兵符，各罷區則由一位分區督導統籌、協調資源平台，例如台中為民進黨立委何欣純、竹市為陽明交通大學特聘教授林志潔、基隆為市議會議長童子瑋等，未來也可能舉辦全台連線的活動。

    此外，多位民進黨立委也主動揪團赴花蓮助陣。立委透露，罷傅露出曙光，希望幫助遭受威脅的在地店家，並為相關產業打氣，預估成案後擇期出發前往。

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