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    罷北市雙吳出局 國民黨8連敗 吳思瑤案領銜人未到場 吳沛憶案未達標

    罷免立委吳思瑤團體昨前往台北市選委會送交連署書，因罷免案領銜人張克晉未到場，選委會拒收。（記者廖振輝攝）

    罷免立委吳思瑤團體昨前往台北市選委會送交連署書，因罷免案領銜人張克晉未到場，選委會拒收。（記者廖振輝攝）

    2025/06/08 05:30

    〔記者林承鴻、李文馨／台北報導〕罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶二階連署昨天截止，兩罷團下午至台北市選舉委員會送件，但前者因罷免案領銜人張克晉未到場遭選委會拒收，後者則未達法定門檻，差距約三千份，北市罷綠委兩案均宣告失敗。

    罷免民進黨立委陳瑩、伍麗華及蔡其昌、何欣純的二階連署，已因未於法定期限內送件而失敗，罷免蘇巧慧、吳琪銘的連署期限雖至今天才截止，但罷團前天就提前喊卡，加上吳思瑤、吳沛憶兩案，國民黨的罷綠委行動已經八連敗。

    罷瑤二階連署送件 選委會拒收

    「地動刪瑤」及罷免吳沛憶團體「憶事吳成」昨下午先後將連署書送到市選委會未成後，接受媒體訪問。罷免吳思瑤備補領銜人詹嘉文表示，連署書達二萬七二九○份，已超過法定門檻二萬六七一七份，但市選委會表示必須由領銜人親自送件，拒收連署書。

    詹嘉文等人聯繫不到張克晉，於選委會等待至下午五點半，仍未見張身影，只好宣布送件失敗。罷團表示，考量循行政訴訟或相關救濟方式，將連署書再次送出。

    罷免吳沛憶領銜人李孝亮表示，最後收到一萬九八三一份連署書，距離法定門檻約三千份，雖未達標，但已充分反映民眾對執政黨的憤怒與不滿。

    吳思瑤受訪則表示，惡罷會迎來終結，但正向的罷免戰役正要開始，汰除不適任的立委，她願發揮更大的力量協助公民罷團，「我們的戰役正要開始。」吳沛憶則說，將展開感謝之旅，親自向自願來幫忙的志工致謝。

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