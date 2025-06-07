與習近平通話 川普未提台灣》學者：美中關係、台灣議題 美有意識區隔

美國總統川普5日晚間與中國國家主席習近平進行通話，中國官媒聲稱二人談及台灣，並稱川普承諾持續奉行「一中政策」，但川普本人發文隻字未提台灣。（法新社合成圖）

2025/06/07 05:30

〔記者方瑋立、蘇永耀／台北報導〕美國總統川普五日晚間與中國國家主席習近平通話，新聞稿再現「AB稿」落差，中國聲稱習近平警告川普慎處台灣問題，並說川普重申奉行「一中政策」，然而川普本人發文完全未提台灣，強調通話聚焦貿易。台大政治系副教授陳世民認為，中方老調重彈、慣性操作話術，反而凸顯美方有意識將台灣議題與美中關係切割。

川普重申「一中」？ 外交部：中方刻意扭曲

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外交部昨亦嚴正回應，中方刻意扭曲台灣主權地位，是其重複使用的伎倆，將持續密切關注區域情勢，維護我國利益。

川普五日晚間與習近平通話，中國官媒「新華社」報導宣稱，習近平示警美方謹慎處理台灣問題外，更聲稱川普願繼續奉行「一中政策」，並歡迎中國留學生赴美。然而，川普本人在「真實社群」發文，僅稱雙方針對貿易與稀土出口取得正面共識，並互相發出國是訪問邀請，隻字未提台灣。

針對美中兩國領袖通話，外交部昨表示，台灣一貫致力與夥伴國家共創區域繁榮、維持台海和平現狀，並將秉此立場持續深化台美雙邊在安全與經貿等領域的緊密夥伴關係；亦將持續關注區域情勢，維護我國利益。

總統府也指出，台灣一向支持並樂見任何有助於穩定區域情勢、遏制威權擴張風險的努力，台灣將持續與美方緊密聯繫，共同致力於區域的和平與繁榮發展。

陳世民昨受訪表示，中國一再藉由「AB稿」伎倆，將未經確認的發言硬塞進外國領袖口中，早有前科。他舉例，今年一月十七日川普上任前夕與習近平的通話，以及中國外長王毅與美國國務卿魯比歐的通話，中方皆宣稱美方表態不支持台獨，但川普與魯比歐事後皆未提及，甚至以行動表態，如國務院網站刪除「不支持台獨」字句，G7外長聲明亦不再提及一中政策。

陳世民：北京又強塞政治宣傳 恐弄巧成拙

陳認為，川普二．○政府無論是川普本人或其執政團隊，至今從未強調「一中」表述，已透露出不願再被中國主導台灣敘事的意圖，甚至有意識將美中關係與台灣議題戰略性區隔。他研判，中國對川普是否將延續拜登動輒提及「一中政策」與「不支持台獨」的立場感到極度焦慮，但將其政治宣傳塞進川普口中，反而可能弄巧成拙。

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