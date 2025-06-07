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    首頁　>　政治

    兩岸媒體峰會 傳中方要求情蒐台灣明年選舉

    中國上月底舉行「海峽兩岸中華文化峰會」與「兩岸媒體人峰會」，據傳，中國全國政協主席王滬寧在接見峰會代表前安排閉門會議，會中轉達中國國家主席習近平指示，要求台灣媒體宣傳工作「不要做表面功夫」，要拿出具體方案。（中央社檔案照）

    中國上月底舉行「海峽兩岸中華文化峰會」與「兩岸媒體人峰會」，據傳，中國全國政協主席王滬寧在接見峰會代表前安排閉門會議，會中轉達中國國家主席習近平指示，要求台灣媒體宣傳工作「不要做表面功夫」，要拿出具體方案。（中央社檔案照）

    2025/06/07 05:30

    王滬寧轉達習指示 「不要做表面功夫」

    〔記者鍾麗華／台北報導〕中國上月底舉行「海峽兩岸中華文化峰會」與「兩岸媒體人峰會」，據傳，中國全國政協主席王滬寧在接見峰會代表前安排閉門會議，會中轉達中國國家主席習近平指示，要求台灣媒體宣傳工作「不要做表面功夫」，要拿出具體方案。另有與會的中國中央官媒負責人要求，台灣媒體高層回台後，必須針對台灣明年地方選舉展開情蒐。

    中國在五月廿八、廿九日分別舉行「海峽兩岸中華文化峰會」與「兩岸媒體人峰會」。前國民黨主席洪秀柱、前國民黨大陸事務部主任張榮恭、旺旺集團董事長蔡衍明、旺旺中時媒體集團副董事長周錫瑋、全國商總榮譽理事長賴正鎰，以及作詞人方文山、歌手齊豫等近卅人前往北京參加。

    王滬寧在峰會前一天，於北京人民大會堂台灣廳接見兩岸文化、媒體代表，他在致詞時稱，這次峰會有非常重要意義，特別是在當前形勢下，有利弘揚中華文化。據傳，在接見前，中方安排閉門會議，僅少部分媒體高層與會。

    據悉，王滬寧在會中轉達習近平對涉台宣傳工作的指令，也對協力台媒表現不滿意，要求做出成績。有中國中央官媒的負責人在會中要求，台媒高層必須針對台灣明年選舉展開情蒐，顯示北京已在為明年台灣的地方選舉準備。

    事實上，陸委會日前曾表示，把台灣媒體人、文化人叫到北京「訓話」和「指導」，已非單純兩岸文教交流性質。旺旺集團總經理蔡旺庭在峰會期間致詞宣稱，「旺旺起源於『中國台灣』，發展於祖國，我們永遠不能忘記自己的根！」陸委會已指出，政府將檢視該等媒體集團行為是否涉及和中共黨政軍合作，而有違反兩岸條例第卅三條之一情況，依法處理，目前正在查處中。

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