吳豊山：共軍機艦擾台 和平發展淪口號

海基會昨舉行董監事聯席會議，董事長吳豊山致詞時強調，「統戰」兩字在對岸似乎尋常，在台灣卻是兩個壞字眼。（記者方賓照攝）

2025/06/07 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕海基會昨舉行第十二屆董監事第七次聯席會議，董事長吳豊山致詞時強調，「統戰」二字在對岸似乎尋常，在台灣卻是兩個壞字眼，滲透分化尤其令台灣人民厭惡；至於機艦擾台，與所謂「和平發展」，根本背道而馳。他呼籲對岸停止統戰分化，停止機艦擾台，以免所謂「和平發展」淪為沒有意義的口號。

吳豊山表示，兩岸和平發展是一個漫長過程，過程中必然充滿變數。美國川普總統重新上台後，啟動新的關稅政策，大幅衝擊既有國際政治、經貿秩序，對美中台三邊關係連動也勢必造成影響。

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「統戰」滲透分化 令台灣人民厭惡

吳說，賴清德總統在就職時宣示希望兩岸之間「以對話取代對抗，以交流取代圍堵，增進合作」之既有政策迄無改變，希望對岸善意解讀，同方向前行。

吳豊山指出，兩岸近在咫尺，武力相向同遭大害，和睦相處同蒙大利，但和睦相處必須雙方都飽滿善意。很可惜的是，我們看到對岸各機構常常以極端輕佻的態度對台灣說一些極端輕蔑的言語；希望對岸瞭解這種充滿羞辱、挑釁、嘲笑的言語極不健康，不說才好。

吳豊山再次呼籲海協會，拋棄上一代人早已隨風而逝的恩怨情仇，顧全兩岸人民福祉，與台灣同步堆疊善意，並以正確的態度對待中華民國和二千三百多萬台灣人民，進而耐心協商架構兩岸新關係，攜手追求互惠共榮。

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