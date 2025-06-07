吳釗燮訪歐 籲友盟共抗威權擴張

國安會秘書長吳釗燮（右）出席「德國馬歇爾基金會」舉辦的「台灣三邊論壇」，基金會印太計畫主任葛來儀（左）也於社群貼文公布這項訊息。（取自葛來儀X社群）

2025/06/07 05:30

〔記者蘇永耀／台北報導〕國安會秘書長吳釗燮本週低調訪問歐洲國家，包括當地時間四日出席在德國柏林舉行的論壇並發表演說，這是近年來國安會秘書長訪問德國的首例。另順訪比利時布魯塞爾，與歐洲議會友台小組主席凱勒、歐洲議會議員茱娜薇（立陶宛前防長）等五個歐洲議會黨團、十個歐盟會員國共十三位重要議員進行座談。

近年國安會秘書長訪問德國首例

吳釗燮繼去年九月訪問捷克，今年再度前往歐洲地區。吳是應德國馬歇爾基金會邀請，於四日出席該基金會印太計畫所舉辦的第八屆「台灣三邊論壇」，發表開幕專題演說並與計畫主持人葛來儀對談，與會人士包括來自台灣、美國、歐洲的專家學者及政策圈人士等。

請繼續往下閱讀...

吳釗燮在演說中提到，這是他相隔多年後，再度造訪柏林，特別感謝德國政府促成此次訪問，期盼此次到訪成為一個示範，能為台灣開啟更多國家的大門。他認為，這次訪問德國可視為歐洲近期「轉向印太」的一個縮影，而台灣正是其中的關鍵。

吳釗燮說，中國正以法律為掩飾來包裝軍事行動，所有行動均打著「一中原則」的旗號。這個「一個中國」不再是外交用語，而是中國法律戰行動。「一個中國」不再是一個可以詮釋或協商的概念，而是中國戰爭設計的一部分。其目的明確：是為了製造軍事行動的「正當性假象」，將衝突包裝成「內政問題」，從而主張其他國家無權介入。

針對歐洲友盟，吳呼籲採取行動，包括持續發聲，反對任何企圖以武力或脅迫改變台海現狀的單邊行為；在提及「一個中國」時，請格外審慎，因為中國正利用這一概念為其侵略行為尋求正當性；而當民主國家站在一起，威權者才會遲疑。

吳在柏林期間，也會晤德國國會跨黨派議員，包括國會友台小組主席、基民黨議員魏爾胥、綠黨共同主席布蘭特納、基社黨議員希爾伯宏等九位國會議員，並與德國重要智庫學者進行交流。

涉外人士說，吳釗燮在德國及比利時訪問交流期間，歐洲議會議員、德國國會議員及專家學者均十分關切台灣應處中國軍事脅迫、網路攻擊、錯假訊息、法律戰、混合戰經驗，尤其關注海纜破壞議題，並期盼與台灣加強交流合作。另面對烏俄戰爭改變戰場型態、無人機及AI蔚為主流，歐洲友人也尋求拓展與我國在相關領域之合作空間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法