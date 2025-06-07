潘孟安赴阿拉斯加 晤美多位閣員

總統府秘書長潘孟安（中）出席「阿拉斯加永續能源會議」，與美國能源部長Chris Wright（右）、駐美代表俞大㵢（左）合影。（總統府提供）

2025/06/07 05:30

出席永續能源會議 與美日韓官員考察能源基礎建設

〔記者蘇永耀／台北報導〕為強化台美雙邊在能源轉型領域全面合作夥伴關係，總統府秘書長潘孟安與經濟部次長賴建信、中油董事長方振仁等人受美國能源部邀請，出席二日至五日於美國阿拉斯加州安克拉治舉行的「阿拉斯加永續能源會議」。潘還應邀與美國能源部長等閣員一同實地考察當地極地能源基礎建設。

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演說指出 阿拉斯加資源符合我能源佈局

因應美國對等關稅政策，賴清德總統多次強調，將對美提高採購國家必要能源。據了解，台灣今年三月已與美方簽署意向書，正面表達對阿拉斯加LNG專案及相關輸氣設施的高度關注。此次阿拉斯加會議，賴總統特別指示潘孟安率團前往。

據了解，包括日韓等國皆派遣高階官員出席。日本是由經濟產業省國際事務審議官松尾剛彥出席；韓國則由能源部副部長李昊鉉等官員出席。

潘孟安於當地時間五日應邀在「阿拉斯加永續能源會議」中發表演說，潘指出，穩健的台美關係、和平穩定的台海，是印太區域乃至全球和平、穩定與繁榮的基石。

潘表示，阿拉斯加州得天獨厚的天然資源，在強化印太地區能源韌性更扮演至關重要角色，也符合我國的能源安全佈局，台灣政府已經準備好持續加強對美合作關係。他說，期待台灣和美國繼續加強合作，發揮彼此的優勢，共同打造「非紅供應鏈」，強化雙方經濟韌性，帶動全球科技的進步發展。

與內政部長、能源部長等官員 實地考察

潘孟安此行除發表演說，美國時間二日在駐美代表俞大㵢陪同下，應邀與美國能源部長Chris Wright、內政部長Doug Burgum、環保署長Lee Zeldin、阿拉斯加州長Mike Dunleavy、聯邦參議員Dan Sullivan及其他夥伴國官員一同參訪阿拉斯加北坡（North Slope）地區，實地考察當地極地能源基礎建設。

總統府指出，美方籌組高規格訪團並邀請國際夥伴共同訪問北坡，展現美國政府對阿拉斯加能源以及與國際夥伴共同強化能源安全合作的重視。潘此行彰顯台美在各層級、各領域多元堅實夥伴關係。

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