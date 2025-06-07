台中三階暖身 3罷團推一條龍站路口

為第三階罷免投票暖身，台中市區3罷團推「罷免一條龍」站文心路口宣傳。（記者廖耀東攝）

2025/06/07 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕為即將到來的大罷免第三階段投票暖身，台中市罷免國民黨立委廖偉翔、羅廷瑋、黃健豪等三個公民團體，六日聯合出擊，推出「罷免一條龍」行動，在台中市文心路十處路口出動近七十名志工，以舉牌等創意行動，向民眾宣傳投下同意罷免票，下架國民黨不適任立委。

70名志工 文心路10處路口串連

包括中四「展翅廢翔」、中五「斷健行動」，以及中六「敲羅行動」等罷免「台中藍委F3」的三個公民團體，昨天出動近七十名志工，利用下班時間，在台中市文心路河南路到永春南路段的十處路口，以揮舞旗幟、標語、喊口號等行動，串連成「罷免一條龍」，向往來車潮人流宣傳「同意罷免」投票。

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有志工高舉一排逾二百公分的大旗幟宣傳，也有志工穿上恐龍裝、鯊魚裝活繃亂跳宣傳，亦有志工靜靜舉著「同意罷免」的字牌，因逢下班時間，吸引不少途經民眾目光。

一位住大里區的民眾特地趕到現場，他說，自己選區的立委是民進黨何欣純，沒有罷免行動，他趕來是要給罷團精神支持，盼大罷免能大成功。

創意快樂方式展現 盼讓大眾理解

中四罷團發言人高凡璽指出，昨日聯合行動以創意快樂方式展現，盼讓大眾更願意理解，罷免不是距離遙遠的政治活動，而是關係到每個人的生活事。

中五罷團發言人「台灣衣美局」也指出，公民團體發起的「罷免一條龍」活動，希望用愛與和平方式，傳達愛台灣與愛土地之心，大家行動參與，下架不適任立委，讓台灣更好。

中六罷團發言人EVA指出，預估中選會約在十天後陸續公佈台中可以進入第三階投票的選區，中四、五、六區因地理位置接近，已啟動聯合作戰模式，未來將攜手推出行動，串連力量讓更多民眾關注支持罷免大成功。

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