《台南》藍白修惡刪補助 黃偉哲批過河拆橋

市議員朱正軒（右）痛批財劃法修惡，嚴重衝擊台南重大建設。（朱正軒提供）

2025/06/07 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕議員朱正軒昨天在議會質詢，針對中央財劃法修法，痛批藍白修惡，讓台南淪為四等公民，台南市統籌稅款分配一六三億元，看似增加，但攤開帳面一看，不僅是六都最少，甚至低於新竹市、新竹縣與花蓮縣，人均僅排全國第廿二名，對台南非常不公平。

議員指統籌分配稅款 六都最少

市長黃偉哲答詢說，雙北鐵路已經地下化，捷運建設也趨於完善，現在輪到台南要建設發展，預算卻被收回。民眾對此描述的非常貼切，這叫「過河拆橋」。「他們（雙北）都已經過了河，卻拆掉我們（台南）要過的橋，當他們已經發展完了，已經建設完了，卻對統籌分配稅款動手腳，讓我們未來的發展受到嚴重打壓。」

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當初雙北發展也有我們的稅金

黃偉哲說：「當初雙北在發展也有我們的稅金，在前些年，中央把大筆資源集中在雙北建設，我們都沒講話，現在輪到我們要過河了，卻把我們的橋拆掉。」

朱正軒表示，更令人擔憂的是，原本中央補助台南捷運藍線與永康鐵路地下化的比例從九成驟降至五成，導致市府需自籌高達七百億元，加上事權轉移地方負擔多達二七八億元、既有一四九億元計畫型補助也可能被影響，恐讓南市重大建設陷入停擺風險。

朱正軒說，藍白修惡，統籌分配稅款根本未統增，一般性補助卻被統刪，計畫型補助更面臨被砍風險，呼籲市府要向中央表達台南實際需求，給台南一個公平發展的機會。

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