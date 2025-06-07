新聞分析》大罷免壓力 藍白矛盾浮現

大罷免的壓力讓藍營被黃國昌吃死死，失去主體性引發藍營內部矛盾，同床異夢逐漸浮現。（資料照）

2025/06/07 05:30

記者劉宛琳／特稿

立法院會昨上午朝野協商，決定處理軍人加薪相關法案，下午卻變卦。爆出民眾黨團總召黃國昌因不滿週三財政委員會藍綠召委略過討論白營所提行政院補足地方性補助款決議案，而不支持藍版本。近日藍白對議案不同調已不只於此，大罷免的壓力讓藍營反被黃國昌吃死死，失去主體性引發藍營內部矛盾，同床異夢逐漸浮現。

四月針對「二○二八中火無煤決議案」，國民黨團在委員會協商無果，書記長王鴻薇告知院會要處理，黨內立委踴躍登記發言，結果當天院會黃國昌一句「今天先處理民眾黨團提案的一般性補助款決議案就好」，國民黨團總召傅崐萁立刻答應，讓王鴻薇當場崩潰，直呼「我沒有辦法再搞了啦！」該案拖到本週二才處理。

請繼續往下閱讀...

不過到了本週三，原本民眾黨團提出的一般性補助款公決案有排入財政委員會討論，當天卻臨時不處理，黃當場飆罵藍綠召委吃案。據了解，當天未討論是認為該案已在院會通過主決議，召集黨團協商就好。但黃認定國民黨已答應要處理。

因此，昨天院會原本朝野協商要處理軍人加薪相關法案，黃國昌卻告知國民黨團，如果堅持要處理，民眾黨團不會支持國民黨的版本，會自提版本並投給自己，國民黨團溝通未果，只能解除甲動，改下週二再處理。

國民黨團雖號稱國會最大黨，但處處受制於八席民眾黨立委，之前在院會的預算刪減案或是諸多法案，黃國昌幾乎都插手藍營想要推的法案，變成「藍白共提版本」。再加上大罷免的壓力讓藍委日趨低調，傅崐萁更幾乎不受訪，還被黨內部分立委抱怨「太過順從黃國昌」。

資深藍委認為，即便遭遇罷免，身為最大在野黨還是要站穩自己的立場，因為出不出聲都會被罷免，不能淪落被綠白控制。如果最後還被罷免，民眾黨就會更大聲，國民黨剩下的兩年半只能「被白白浪費」。藍白表面合作抗綠，但各有政治算計，如何不被民眾黨予取予求，是目前處於相對弱勢的國民黨一大難題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法