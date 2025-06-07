白變卦不挺藍》 提高軍人待遇修法延下週

立法院昨上午院會先行就變更議程案進行表決。（記者叢昌瑾攝）

2025/06/07 05:30

〔記者方瑋立、劉宛琳、李文韾／台北報導〕立法院昨經朝野協商，下午院會原擬處理國民黨立委提出的「軍人待遇條例」及「國軍退除役官兵輔導條例」等修正草案，提高包括義務役在內的軍人加薪等福利。民進黨立委批評這是怕罷免、救罷免，為討好特定族群的肉桶式修法。民眾黨團昨突然表達不支持，會另提自己的版本。國民黨團評估表決可能會輸，延長戰線至下週二處理。

民眾黨揚言自提版本

立法院長韓國瑜昨上午召集協商，確認一天的議程。不過，下午院會開始，接替主持院會的立法院副院長江啟臣則宣布休息。民進黨團幹事長吳思瑤直言，對於急切宣布院會休息，她充滿問號。

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國民黨立委所提修法，擬規定義務役薪資不得低於「最低工資法」所定之最低工資，並增列「志願役加給」、「戰鬥部隊加給」、「超時加給」等不分役別、階級等規定；另還提案增訂「國軍退除役官兵輔導條例第廿七之二條條文草案」，規定恢復自二○一七年以來所排除的上校以上階級軍人子女教育補助費。

吳思瑤批評，藍白一手惡砍國防預算，一手說要提升軍人福祉，審查中央政府總預算案時大砍國防預算，現在國民黨立委卻要新增四百億元對軍人加薪，這就是怕罷免、救罷免，討好特定族群的肉桶式修法。

吳思瑤強調，立委不能胡亂增加政府預算支出，這又踩到違憲的紅線。她說，為軍人加薪、提升軍人福祉，總統賴清德已經在做，今年四月一日將作戰部隊加薪最高一萬二千元，並努力用國家預算提升軍人各項福利，投入二五○多億元，連續四次為軍公教調薪，調幅逾十三％。

院會最後不處理藍委提案，與民眾黨團突然翻臉有關。據指出，由於民眾黨團總召黃國昌不滿週三財委會藍綠兩召委「私下喬好」，不處理民眾黨團所提的行政院補足地方補助款的案子，揚言若國民黨執意要處理軍人相關法案，民眾黨團不會支持，會支持自己所提的版本。加上國民黨外交國防委員會召委黃仁本週率藍白立委在美國關島考察「原民外交」，今天才返國。國民黨團評估一旦表決恐會輸，因此改下週再議。

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