台中罷綠失敗 檢再傳7人1交保

台中地檢署偵辦罷綠委何欣純、蔡其昌涉嫌「死亡連署」造假，昨天又傳7人進行約談，其中1人3萬元交保。（記者陳建志攝）

2025/06/07 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕罷免民進黨立委何欣純、蔡其昌昨天是二階送件截止日，推動罷免的「不純下架」、「拔蔡行動」罷團，前天已宣布不再送件，昨天也未至台中市選委會送件，宣告罷免行動失敗。台中地檢署偵辦罷免兩人涉嫌「死亡連署」造假的腳步並未停止，在上週發動第二波約談，共廿五人因涉嫌「抄名冊」獲交保後，前天二度約談劉姓領銜人等七人，又一人以三萬元交保，累計已卅二人交保、二人羈押。

罷免民進黨立委何欣純、蔡其昌昨天就是送件截止日，兩個罷團的共同發言Max前天發出聲明表示，自二階連署啟動以來，陸續有多位志工遭約談與調查，造成恐慌與壓力，許多民眾因此卻步，行動嚴重受阻，因此將不再推進此次罷免案的送件程序，昨天下午五點半二階送件時間截止前，罷團也未至台中市選委會送件，罷免確定失敗。

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不過檢調偵辦造假腳步並未停止，在上月二日搜索國民黨台中市黨部等地點，檢察官當庭逮捕書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍，聲請羈押禁見獲准，另有二組總幹事楊大緯、太平區黨部執行長王忠輝與副執行長程翌全、大里區黨部執行長洪麗香等六名黨工，各十萬至廿萬元交保，均限制出境出海。

上週又發動第二波約談，接連三天共約談廿五名黨工和志工，都因涉嫌「抄名冊」，觸犯偽造文書罪、個人資料保護法等罪嫌，訊後依三萬、五萬元不等的金額交保。

為持續釐清案情，台中地檢署前天二度約詢罷免何欣純劉姓領銜人、國民黨台中市黨部二組總幹事楊大緯、大里區黨部執行長洪麗香等七人，其中一人以三萬元交保，其餘則請回，也讓全案交保人數增加至卅二人。

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