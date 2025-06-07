北市罷雙吳二階連署 今天截止

國民黨北市議員林杏兒昨送出5410份連署書，並宣布罷免吳思瑤二階達標。（林杏兒提供）

2025/06/07 05:30

罷瑤須出示張克晉身分證正本及授權書

〔記者甘孟霖／台北報導〕藍營在台北市發動罷免民進黨立委吳思瑤和吳沛憶的第二階段連署今截止，罷免吳思瑤團隊「地動刪瑤」召集人賴苡任昨宣布，總部收到的二階段連署書已達法定門檻二萬六七一七份。罷免吳沛憶團隊「憶事吳成」領銜人李孝亮則表示，約尚缺四千份連署，罷免吳沛憶二階門檻為二萬三三九二份，呼籲支持者踴躍連署。李孝亮預告，今下午三點將至台北市選委會送件。

賴苡任稱罷瑤連署已達標

由於罷免吳思瑤的領銜人張克晉宣布退出，中選會特別強調，台北市選委會今天收件時，將要求出示張克晉的身分證正本與合法授權委託書等必要文件。

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國民黨士林、北投區議員林杏兒昨表示，身為在地議員自始就積極配合黨中央及罷團行動，最終成功送出五四一○份連署書，讓二階連署人數順利超越門檻。

林杏兒說，完成一階後，黨中央及在地藍營議員群策群力，黨主席朱立倫也多次親赴選區打氣；士林、北投黨部常委書記放棄私人時間，一份份簽回連署書，新黨議員侯漢廷、民眾黨也都加入，就是為了實現人民對吳思瑤失望的吶喊。

林杏兒聲稱，此案是在目前民進黨無差別大罷免中，展現真正民主重要一環，盼中選會秉持中立，讓罷免順利進入第三階段。

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