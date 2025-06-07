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    罷傅衝投票 林右昌：做罷團後盾

    民進黨秘書長林右昌昨到花蓮帝君廟參拜，將他之前擔任內政部長時參拜帝君廟時的合照，致贈給帝君廟副主委李阿進。（記者花孟璟攝）

    民進黨秘書長林右昌昨到花蓮帝君廟參拜，將他之前擔任內政部長時參拜帝君廟時的合照，致贈給帝君廟副主委李阿進。（記者花孟璟攝）

    2025/06/07 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕民進黨秘書長林右昌昨天赴花蓮帝君廟聖天宮祭拜，為台灣及花蓮祈福，由於花蓮為大罷免重中之重，首戰跑花蓮形同宣告民進黨中央大罷免三階段行動開跑。林祭拜後見廟內被傅崐萁家族包下的六大柱光明燈計四千八百盞，嘆為觀止地說，心中有誠意，「光明燈一盞就夠了！」關聖帝君是正義的化身，相信將會為台灣主持公道。林右昌也強調，後續黨中央將投入資源密切協助，將做罷免民團最堅強的後盾。

    國民黨批民進黨不演了

    國民黨花蓮縣黨部發言人吳建志回應，民進黨一再宣稱大罷免不是他們做的，大家都很清楚幕後黑手就是民進黨，現在說要全力協助大罷免，「顯示民進黨已經決定不演了」。黨部將持續政策宣講，破除從中央到地方對傅崐萁的抹黑造謠。

    由於花蓮為大罷免「重中之重」，林右昌提到，大罷免是民間發起，民進黨做為公民團體最堅強的後盾，在第三階段的支援會比第二階段更緊密，由於花蓮的民進黨公職人力不足，進入三階段後將統籌人力、資源，不管是在文宣或者是陸戰掃街、宣講及活動各方面，都會更緊密配合公民團體的規劃策略及期程，以達成期待的目標。

    林右昌昨由黨籍縣議員張美慧、胡仁順、林則葹及縣黨部主委嚴献宗等陪同參拜帝君廟。祭拜後他參觀廟內，在神桌後方虎邊看到傅崐萁家點了「六個柱子共四千八百盞光明燈」，嘆為觀止。林右昌說，如果心中是誠心誠意的，光明燈一盞就夠了，關聖帝君是正義的化身，相信也會主持公道！

    林右昌強調，傅崐萁在花蓮掌權廿多年，中央政府補助花蓮數千億的預算，花蓮還是沒有進步，還被台東超越，補助這麼多「是不是都被Ａ走？」就連花蓮的國民黨朋友都在說，傅崐萁不倒、國民黨不會好，不能再讓傅崐萁拖累、綁架整個國民黨。

    他說，十年來民進黨中央執政對花蓮的補助將近二千二百億，地方一般性補助款也從十年前卅六億元到今年的七十二億元，增加一倍，代表民進黨政府對花蓮的支持，絕非傅崐萁自稱都是自己的功勞。

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