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    罷薇看板被拆》 罷團聲援：民心還在

    罷免王鴻薇看板昨被迫拆除，多個罷團到場聲援「山除薇害」。（記者方賓照攝）

    罷免王鴻薇看板昨被迫拆除，多個罷團到場聲援「山除薇害」。（記者方賓照攝）

    2025/06/07 05:30

    〔記者董冠怡／台北報導〕發起罷免國民黨籍台北市立委王鴻薇的「山除薇害」，四月在松山區南京東路五段一棟老舊大樓外牆，掛出立法院國民黨團總召傅崐萁、王鴻薇及中國全國政協主席王滬寧握手看板，但罷團指控政治介入被迫拆除，吊車昨天進場下架，全國十八個罷團集結看板前聲援，高喊「看板會拆、民心還在！」

    「山除薇害」表示，看板原訂三階投票後再撤下，未料五月底收到傳票挨告妨害名譽，不解只是從選民角度詢問「王鴻薇跟王滬寧，你們密談了什麼啊？」究竟哪裡妨害名譽？反倒覺得言論自由被打壓，另遭惡意檢舉上架程序不符規定，故需拆除，然而罷團不會因此退縮，會用更多的創意、更強大的串聯，將壓制化為罷免的動力，也呼籲民眾如果願意提供看板欄位，可洽各罷團臉書粉專或官方Line帳號。

    建管處：遮蔽窗戶需複審 廣告公司到期自行拆除

    台北市建管處說明，該處大樓外牆張貼廣告，廣告公司有申請，但遮蔽窗戶需申請複審，也請廣告公司一個月內提出，此案昨天到期，對方告知會自行拆除，若未自拆，將依「廣告物管理自治條例」第三十三條，處以六千元罰鍰，得連續處罰。

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