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    韓宣傳反罷免 綠批為保院長之位

    立法院長韓國瑜（右二）昨出席淡水南瓜推廣記者會，呼籲大家支持國民黨立委洪孟楷，別讓他被罷免。（記者叢昌瑾攝）

    立法院長韓國瑜（右二）昨出席淡水南瓜推廣記者會，呼籲大家支持國民黨立委洪孟楷，別讓他被罷免。（記者叢昌瑾攝）

    2025/06/07 05:30

    「護航藍白違憲亂政 為藍委拉票 毫無正當性」

    〔記者劉宛琳、陳政宇／台北報導〕國民黨立委洪孟楷昨在立法院康園廣場舉辦「滬尾南瓜好食」行銷記者會，立法院長韓國瑜出席相挺，再度呼籲民進黨停止大罷免。韓說，洪孟楷的質詢非常認真，居然要被罷免，「是看他太優秀要罷免他嗎？這不合理！」民進黨團幹事長吳思瑤反擊說，在立院護航藍白違憲亂政的就是韓國瑜，韓幫國民黨立委反罷免毫無正當性，說穿了，就只是為了保住他的立法院長。

    韓讚洪孟楷是優秀立委

    韓國瑜出席洪孟楷的記者會致詞表示，洪委員是全台灣最高票當選的立委，有十五萬票。洪的質詢非常認真，每一次都讓他覺得很驚豔，但洪現在居然要被罷免，有什麼理由他也不知道，「是看他太優秀所以要罷免他嗎？這是不合理的」。

    韓國瑜說，當前台灣的困局非常的嚴重，不光是美國的關稅，還有中共的軍演，以及國內現在很多事情，包括大罷免，很多台灣民眾喘不過氣來，內有內憂、外有外患。

    韓國瑜接著表示，他希望大淡水地區所有的父老兄弟姊妹擦亮眼睛，洪孟楷這麼優秀，希望洪繼續留在立法院，大家一定要支持他。韓也呼籲民進黨當局能夠懸崖勒馬，停止大罷免的操作，不要讓台灣亂上加亂，「我想這是我身為立法院長的由衷之言」。

    對此，吳思瑤受訪時反擊說，議事中立與政治中立至關重要，希望韓國瑜反求諸己。目前國民黨立委承受罷免危機，韓國瑜絕非局外人、甚至是主角，因為在立院護航藍白違憲亂政、且敲下議事槌的人正是他，扮演相當關鍵的角色。

    吳說，傳出藍營希望借重韓國瑜輩分，期望扛起「反罷」的重要支柱，但無論韓走到哪，為這些面臨罷免的立委進行遊說、宣傳或拉票，反而是負面效果，且完全沒有正當性，此舉恐怕是為了保住自己的立法院長職位。

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