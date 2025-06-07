罷綠連署涉造假 國民黨嘉縣黨部書記長、王育敏主任收押

立委王育敏辦公室主任何博倫被聲押禁見。（記者林宜樟攝）

2025/06/07 05:30

〔記者王善嬿、丁偉杰、蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義地檢署偵辦罷免民進黨嘉義縣立委陳冠廷幽靈連署案，昨天將國民黨嘉縣黨部書記長楊富程、國民黨立委王育敏服務處主任何博倫聲押禁見獲准。身兼嘉縣黨部主委的王育敏表示，檢調大陣仗查辦罷免連署案，她覺得司法資源被錯置。是否擔心也會被傳喚？王回應「這是不可能的事情，因為我從來沒有參與過任何偽造文書的案件」。

身兼黨部主委 是否擔心被傳喚？

王：不可能 從沒參與任何偽文案

檢方則表示，調查不預設立場，視證據而定。

請繼續往下閱讀...

嘉檢偵辦本案，自四月以來共發動兩波搜索，前天首度搜索國民黨嘉縣黨部，傳喚副主委國恕強及楊富程、何博倫等九名被告，其中有七人無羈押必要，訊後諭令三至卅萬元不等金額交保。

檢方認為楊富程、何博倫兩人涉犯行使偽造文書、違反個人資料保護法等罪嫌重大，昨向嘉義地院聲請羈押禁見獲准。

嘉院裁定理由指出，楊富程坦承自己抄寫不實提議人名冊，但否認曾指示其他共同被告抄寫名冊。法官認為，楊富程與其他黨工職員有「上命下從」關係，若無楊指示，其他共同被告何須要偽造連署？

何博倫經法官訊問，坦承涉犯個資法、行使偽造私文書罪嫌。法官認為，何博倫是王育敏服務處主任，其辦公室就設在嘉縣黨部，楊富程與國民黨中央或是主委王育敏的聯繫，可能均有賴何博倫。且楊富程、何博倫對於本案犯行過程均語帶保留，對案情避重就輕，此次嘉縣黨部涉偽造連署，是否仍有其他內幕，尚待調查，兩人確有勾串滅證之虞，因此裁准收押禁見。

檢調昨搜索國民黨嘉義縣黨部，傳喚書記長楊富程（左），訊後羈押禁見。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法