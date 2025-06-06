大罷免是混沌中的希望之光

2025/06/06 05:30

記者陳璟民／特稿

今年初野火燎原的「大罷免」，肇因去年以來，國民黨、民眾黨仗著國會多數席次，一再濫修法律、違憲擴權，且胡亂刪減、凍結中央政府今年度總預算，戕害人民權益與國家安全，悖逆忠誠反對黨的憲政義務，於是公民匯聚自力救濟，依憲依法行使罷免權，讓台灣在混沌中迸現了撥雲見日的希望之光。

對於民意反撲，被發動罷免的立委不思回歸國會理性監督執政、良性政黨競爭的常軌，竟蔑指罷團為「社會邊緣人」、「外來種福壽螺」，或當街羞辱「生兒子沒屁眼」，還頻傳志工遇襲打、遭粗言辱罵、被誣指收執政黨的錢，並發生龍潭區長反民主地驅趕在人行道徵求連署書的志工，在在令人憤慨。

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國民黨主席朱立倫無視罷團自主力量，濫指民進黨發動「惡罷」或幕後操弄，聲稱要「反惡罷」，心態是仇恨的，策略是「以罷制罷」。國民黨卻取巧透過黨部組織推出人頭領銜人，抄黨員名單，於是接連爆出死人連署的造假醜聞，遭到司法偵辦。

大罷免是跨世代、跨族群、跨地域的公民愛台行動，否則不會有花蓮葉老師槓上傅總召，而罷團宣傳「罷免是愛，守護台灣」，一張張誠實連署收件，達成兩階段送件的成果，是「善罷」，並全力衝刺第三階段投票同意罷免。

國民黨在錯謬的立場與邏輯上，跟公民意識對幹，牽拖執政黨，結果恐怕只會讓本身更沉淪，這是「知識藍」、「經濟藍」想要的嗎？還是你們「人在江湖，身不由己」，只好「昧於事實，黨同伐異」？若否，應趕快挺身諍言，一起為了台灣好而努力。

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