桃園6區罷團 展開三階投票宣講行動

第二選區罷免涂權吉團隊，週一起展開第三階段罷免宣傳與街頭動員。（「全力一擊 罷免涂權吉」團隊提供）

2025/06/06 05:30

罷免呂玉玲差1500份、邱若華差600份 續衝安全份數

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市公民團體「光復桃園，六區全罷」罷免國民黨立委行動，五月初都完成第二階段連署書送件，中央選舉委員會擬於下週公布成案結果，各罷團這週陸續展開第三階段投票同意罷免的志工宣講訓練、站路口舉標語，而桃五罷免呂玉玲、桃六罷免邱若華的安全份數，各差約一五○○、六○○份，持續衝刺連署補件。

請繼續往下閱讀...

桃1、3、4選區 三階起跑聯合聲明

第一選區「桃園罷牛，淘汰牛氓」罷免立委牛煦庭領銜人、牧師陳曉煒三日發出桃一、三、四選區「三階起跑聯合聲明」，號召更多市民反共護台，下架六位不適任立委，恢復桃園光榮感，同時協助桃五、桃六補件過關。

罷涂權吉 團隊手持標語籲投票

第二選區「全力一擊」罷免立委涂權吉領銜人Rick說，團隊二日就展開三階行動，在楊梅、大園等人潮聚集區域，手持標語向民眾揮手、微笑問候，訴求預計七月底舉行的罷免投票，踴躍投下同意票，「我們不是為了反對而罷免，是為了守護台灣、守護未來。」

第三選區「中壢．破蛋除魯．罷免魯明哲」罷魯案領銜人羅怡雯表示，團隊先進行進入三階的相關準備，像小物設計、可能需要補件的造冊工作，也安排志工陸戰、宣講等訓練課程，與友團經驗分享。

罷魯明哲、萬美玲 志工陸戰訓練

第四選區「萬罷了沒啦」罷免立委萬美玲領銜人鄧永城表示，團隊正規劃訓練志工街頭宣講，也印製文宣向民眾說明罷免萬美玲理由，三階將與桃一、三、六聯合作 戰。

罷呂玉玲、邱若華 做衝突處理SOP教材

第五選區「罷呂清玲」罷免立委呂玉玲團隊發言人吉媽表示，已在盤點三階的志工人力、討論街頭宣講內容、加強志工訓練等，三階沒有收件壓力，團隊會以輕鬆歡樂方式拉近與民眾的距離，催出三階所需票數；四月下旬志工遭遇的衝突比三月開跑初期明顯，可以想像三階衝突會比二階激烈，團隊會做衝突處理SOP教材編寫，幫志工做好心理準備，在保護本身安全的同時，還能回覆得體、清楚。

第六選區「桃六刪邱」罷免立委邱若華發言人傑米表示，昨已收到中選會補件通知，尚需補件五八一份連署書，才能到達送件門檻二萬八二二二份，大溪僑愛、滷味固定連署站、議員許家睿服務處，明、後天持續收件。

第三選區罷免魯明哲團隊目前先進行第三階段投票相關準備工作。（「中壢．破蛋除魯．罷免魯明哲」團隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法