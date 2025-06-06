被影射抄名單 大安文山綠議員不排除提告

2025/06/06 05:30

朱凱翔點名罷免連署書抄選民服務名單 王閔生、趙怡翔、簡舒培批惡意造謠

〔記者何玉華／台北報導〕媒體人朱凱翔在節目中訪問台北市議員張斯綱，提到罷免連署書問題時，點名民進黨大安文山區議員都是抄選民服務的名單；三名被影射的議員都不排除提告，王閔生說，選民服務不會留戶籍地址，甚至到幾鄰這麼細「鬼扯、莫名其妙」；趙怡翔說，北市選委會認證連署失誤率非常低，朱凱翔說法汙衊公民團體；簡舒培批評朱凱翔跟涉違反個資法的張斯綱一搭一唱，毫無證據亂指控，擺明就是政黨打手、帶風向抹黑。三人昨晚也發表聯合聲明要求朱凱翔立即公開說明所指的民進黨大安文山議員為何人，並出示相關證據！若無法說明及提出證據，請立即公開道歉。

請繼續往下閱讀...

王閔生斥鬼扯：選民服務不會留戶籍地址

張斯綱因提供名單給罷免立委吳思瑤的召集人賴苡任而被約談，他在朱凱翔的節目中說「坦然面對，已經請好律師」；朱凱翔則表示，他知道那些議員都是在抄選民服務名單，點名民進黨大安文山區議員，質疑北檢要辦嗎？辦藍不辦綠，實在太難看了。張斯綱則回以「自己是涉案當事人，不評論個案」。

民進黨在大安文山區目前有王閔生、簡舒培、趙怡翔共三席議員。王閔生表示，連署過程中全力協助罷團，三個服務處都作定點收發站，每個市場都去掃街，每一張都是扎實的累積。國民黨因為抄寫名冊惹了一身黑，反過來潑髒水、抹黑公民團體連署的成果，這是惡意造謠，對這種惡質的行為不排除提告。

選委會一階查對 失誤率非常低

王閔生說，連署名單是由台北市長蔣萬安領導的台北市選委會查對，等市選委會公布查對結果，朱凱翔的謠言不攻自破；甚至身邊就坐著台北市議員張斯綱，他可以問問選民服務有可能留這麼細的資料如身分證、生日，甚至戶籍地址留到幾鄰，根本是「鬼扯、莫名其妙」。

趙怡翔表示，朱凱翔的指控完全胡說八道，民眾都可以看得出每份連署書都是志工、罷團去連署，沒有一份是抄出來的，北市選委會一階查對結果，也可以看見失誤率非常低。朱凱翔的說法是汙衊非常辛苦去實施公民權益的團體、胡說八道。

簡舒培指出，朱凱翔跟涉違反個資法的張斯綱一搭一唱，毫無證據就亂指控民進黨議員，完全雙標，明顯就是配合特別政黨在操作，帶風向抹黑，又不敢點名鑽法律漏洞，將會先蒐證，評估後續是否提告追究法律責任。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法